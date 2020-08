La musique, on le sait, a un très, TRÈS grand pouvoir. Il vous aide à vous concentrer, vous fait ressentir des émotions uniques, vous fait sauter, sauter et chanter. La musique traverse votre corps et vous guérit. Musique saine et c’est pourquoi Mercado Libre apporte une initiative où des artistes latino-américains chanteront devant le personnel médical en hommage. En fin de compte, ils ont été nos héros en blouse blanche en ces temps difficiles.

«Mercado Libre présente» sera une série de séances acoustiques très émotif, intime et, surtout, sûr, où un artiste interprètera les chansons préférées d’un professionnel de la santé, face à face pour honorer et remercier lui et tous ceux qui sont en première ligne de la bataille de la pandémie .

Et pour inaugurer cette série de concerts ce 8 août à travers le canal Mercado Libre YouTube, deux talents emblématiques du rock latino-américain seront présentés, deux vrais poids lourds et vous pourrez y participer activement en coopérant côte à côte.

#MercadoLibreEnConcierto 🎤🎶 || Ce samedi 8 août, à 16h00 sur notre chaîne YouTube, un artiste chante devant un héros 🏥💛. Plus d’informations: https://t.co/jubuTaZKSL #CodoACodoEnConcierto pic.twitter.com/0uutKkbl0J – Mercado Libre México (@ML_Mexico) 1 août 2020

C’est vrai, pendant que vous profitez d’un concert unique, pVous pouvez aider différentes organisations de la société civile dans le confort et la sécurité de votre maison en faisant un don via l’application Marché des paiements.

Vous ne pouvez pas manquer cette grande initiative de Marché libre et jetez beaucoup pour aider ceux qui en ont besoin. Pour plus d’informations sur les artistes impliqués, les dates et les modalités de don, rendez-vous sur https://www.mercadolibre.com.mx/enconcierto.