Metallers sombres californiens DIABLE CONDUCTEUR a récemment annoncé son prochain double album, « Faire face aux démons ». Le premier volume – intitulé « Faire face aux démons I » – tombe le 9 octobre via Napalm Records et marque la première sortie du groupe d’un nouveau matériel original depuis 2016, acclamé « Ne fais confiance a personne ». Représentant le début d’une purge finale des thèmes qui ont longtemps possédé le leader Dez Fafara et DIABLE CONDUCTEURla musique de, chaque piste sur « Faire face aux démons I » illustre un démon différent à traiter ou à libérer.

Aujourd’hui, DIABLE CONDUCTEUR fait le suivi de la sortie du single / vidéo « Reste loin de moi » et le single / vidéo obsédant «Iona» avec un troisième single – le brûleur rapide « Nid de vipères ». Renouant avec le groove lourd, mélodique et sombre qui DIABLE CONDUCTEUR brevetés à leurs débuts tout en restant entièrement modernes et frais, « Nid de vipères » se fraye un chemin dans la psyché de l’auditeur avec des sons métalliques et des leads frits du sud, des riffs graveleux et rainurés et une dose accrue d’énergie et d’intensité amplifiées. Co-écrit par Fafara et guitariste Neal Tiemann, les paroles de « Nid de vipères » explorez les thèmes de la vraie loyauté et la notion que l’amitié n’est pas une marchandise à vendre.

Fafara dit à propos de « Nid de vipères »: « Ceci est mon premier texte co-écrit sur un DIABLE CONDUCTEUR morceau avec un autre membre du groupe, écrit avec notre guitariste Neal Tiemann. Travailler avec Neal c’est un bon moment. Nous voulons toujours ce qu’il y a de mieux pour la chanson. En paroles, le chœur dit tout – «les hommes jurés du roi font de parfaits menteurs». C’est la froide et dure vérité, car la loyauté des gens est souvent achetée et vendue. Le lyrique « elle dort avec les os à côté d’elle » fait référence à un autre thème abordé dans ce morceau – une femme couchée dans la misère à côté de ses « os » de discorde, nourrissant la culpabilité alors que sa loyauté est également achetée et vendue … C’est un triste état des affaires une fois que vous entrez dans cette mentalité d’achat et de vente, que ce soit avec votre travail ou vos amitiés. «

Le clip officiel de « Nid de vipères » – dirigé par Vicente Cordero de Films d’industrialisme – hypnotise le spectateur avec des images cryptiques et envoûtantes. Notre sujet accepte de faire lire ses cartes de tarot, mais est-il sur le point de vivre plus que ce qu’il avait négocié?

« Faire face aux démons I » présente la forme suprême du groupe – Dez, guitaristes Mike Spreitzer et Tiemann, le batteur Austin D’Amond et bassiste Diego Ibarra. Ce n’est pas seulement l’un des plus vicieux DIABLE CONDUCTEUR matériel à ce jour, mais certains de leurs plus meurtriers mémorables aussi. Coproduit par Steve Evetts et Spreitzer, c’est un triomphe pour le travail d’équipe et la ténacité.

Fafara a déclaré à propos du processus d’écriture et d’enregistrement du groupe: « J’ai dit aux gars, ‘Si nous nous rencontrions juste aujourd’hui, quel genre de musique ferions-nous? Comment pourrions-nous résister à l’épreuve du temps, nous démarquer des autres et nous tenir au-dessus de la concurrence? Ne nous concentrons pas sur le son passé. Plongeons-nous dans le futur ensemble. ‘ »

Avec de nouveaux jalons comme Fafarales vers étranges sur « Souhaitant », « Faire face aux démons I » livre férocement la marchandise tout en ouvrant plusieurs nouvelles portes pour DIABLE CONDUCTEUR à traverser dans le futur. C’est une compensation vitale et violente des decks émotionnels, mais c’est aussi une preuve puissante que Dez et ses compagnons ont donné DIABLE CONDUCTEUR un coup de pied volatil et viscéral dans le cul. Les démons sont traités de la plus dure des manières.

Fafara a ajouté: « Il est temps de tout raconter, sur deux disques. Je ne reviendrai plus jamais sur ces sujets. J’écris sur ce genre de nature humaine, la déloyauté et la malhonnêteté, l’amour et la perte, depuis le début de mon Je vais dans une direction plus lyrique à l’avenir. Beaucoup de gens disent que ma musique leur donne de la force. Mais ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que ces sujets me hantent. Au cours de ces dernières années, nous avons fui des incendies de forêt, ma femme a lutté contre le cancer et maintenant nous traversons une pandémie… c’est donc ce que c’est… jetons tout sur la table et purgeons-nous. Je veux aborder différents sujets à l’avenir, alors nous y sommes maintenant. J’ai tout présenté sur un double disque pour que vous l’entendiez tous. «

Ce n’est que le début – les fans doivent être préparés à l’assaut de ce qui va arriver avec le deuxième volume imminent du double album, qui promet d’aller encore plus loin. Il s’agit d’une accélération en deux temps vers le futur – après avoir été témoin « Faire face aux démons I », les auditeurs réclament la seconde mi-temps.

Dez ajoute sur le reste à venir de la « Faire face aux démons » saga: « Le volume deux abordera également des sujets très lourds. Vous verrez le groupe progresser encore plus musicalement alors que nous terminons cette ode à la purge de tout ce qui est démoniaque. »

« Faire face aux démons I » liste des pistes:

01. Reste loin de moi

02. La vengeance est claire

03. Nid de vipères

04. Iona

05. Souhaitant

06. Tu me donnes une raison de boire (avec Simon Blade Fafara)

07. Sorcières

08. Faire face aux démons

09. Les damnés ne pleurent pas

dix. Ça me fait peur pour toujours

Crédit photo: Stéphanie Cabral