Drake veut plus de fumée avec Mavado.

Après avoir écouté le morceau dissocié «Enemy Line» de Mavado, sur lequel il vise Drake pour s’être approprié le dancehall, le rappeur canadien applaudit. Lors de l’Instagram Live de Popcaan jeudi soir, le Dieu 6 a apparemment répondu au Dieu du Gully.

« Certains bwoy adorent discuter de yaad man et de la prochaine connerie et tous maintenant ils ne peuvent pas rattraper le 876 Gad, aller prendre un siège et une boîte de jus et tais-toi OVO UNRULY », a-t-il écrit dans la discussion de groupe.

Drake a déclenché la querelle sur son « Only You Freestyle » avec Headie One sur lequel il a pris des photos subliminales sur la superstar du dancehall en faisant référence à Cassava Piece, la ville natale de Mavado à Kingston, en Jamaïque, et la querelle de Mavado’s Gully contre Gaza avec Vybz Kartel.

« Avec Pop Skull à Gaza, mais pas que Gaza, mais c’est quand même une mazza / Ni ** comme veulent la paix comme le manioc / Mais nous laissons le pont brûler comme un grabba », rappe Drizzy. «Quatre dans le cliz et un dans la tête / Main pas trembler, mec, tenez-le fermement / Vous adorez poser avec la teinte de la photo / Vous devriez déjà avoir un bus.»

La semaine dernière, Mavado a riposté sur sa piste de diss « Enemy Line ». «Dites aux moutons likkle doux et faux, comme Mormon, mourez en essayant, mais vous ne serez jamais un homme de jardin», dit-il à Drake.

Mavado s’est également rendu sur Instagram pour s’adresser à son rival et à son appropriation du dancehall. «Vous n’êtes pas de Dancehall», a-t-il sous-titré son message. «Vous n’avez pas de pouvoir dans Dancehall et tout le monde sait qui vous a présenté Dancehall, alors ne vous sentez pas comme si vous manquiez de respect. Gully retire ça, votre cerveau ne vous dégoûte plus.»

Mavado est apparu dans la vidéo « Find Your Love » de Drake en 2010, mais leur relation s’est détériorée au fil des ans, apparemment à cause d’une coentreprise qui a échoué.