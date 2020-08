Drake est prêt pour son tour de victoire, bébé.

Après avoir taquiné une goutte surprise, le 6 Dieu libère son nouveau single «Laugh Now Cry Later» avec Lil Durk. Sur la piste triomphante, Drizzy claque en laissant le boeuf dans le passé.

« Fatigué d’abeille », vous clochards / Vous ne pouvez même pas me payer assez pour réagir « , rappe-t-il. « S’il vous plaît, ne jouez pas les chansons de ce ni ** a dans cette fête / je ne peux même pas écouter cela. »

Dans la vidéo réalisée par Dave Meyers, qui a été tournée au siège social mondial de Nike à Beaverton, dans l’Oregon, Drake joue au basket-ball et au football et fait du shopping au Nike Company Store. Le clip étoilé présente des camées des plus grands noms du sport, notamment Kevin Durant, Odell Beckham Jr.et Marshawn Lynch, qui s’attaque à Drake au sol.

Durk monte des jet-skis avec Drizzy et pose pour une séance de portrait NBA tout en prenant une photo subliminale à 6ix9ine sur son couplet. «Tu ne peux pas jouer ce petit garçon dans le club parce que nous n’écoutons pas les rats?» il rappe. « Amenez Drake au » capot / Surround Drake autour des drakes / Même si j’ai un étui / je fais ce qu’il faut. «

La seconde moitié de la vidéo présente un camée du comédien Druski, qui clownesque Drake pour avoir pleuré. «Ce fut un long combat et je devais juste avoir un esprit de guerrier», dit-il en essuyant ses larmes.

« Laugh Now Cry Later » est la première sortie du sixième album studio de Drake, Certified Lover Boy, qui sortira plus tard cet été.