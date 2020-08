Dua Lipa réunit deux puissances musicales, Missy Elliott et Madonna, pour le remix officiel de «Levitating».

L’icône du rap et la reine de la pop rejoignent la chanteuse britannique sur le morceau électro-house, remixé par Marea Stamper alias The Blessed Madonna. Sur le dance-floor bop palpitant, Madonna et Missy apportent le meilleur des deux mondes.

« Je suis un monstre, j’aime jouer timide / Mais je vais l’obtenir poppin », tout ce que je vais essayer « , rappe Missy sur son couplet de Spitfire.

Missy et Madonna ont collaboré pour la dernière fois à «Into the Hollywood Groove», un remix de «Hollywood» de Madonna, qui est apparu dans une publicité de Gap en 2005. La même année, ils interprètent le morceau aux MTV VMA au cours duquel Madonna embrasse Britney Spears et Christina Aguilera sur les lèvres.

«J’ai toujours rêvé de travailler avec Madonna et Missy Elliott. Pour les deux, vouloir sauter sur une piste est tellement fou », a déclaré Dua excité à« Ash London LIVE ».

« Je suis humblement reconnaissante que Dua m’ait demandé de faire partie de cet album parce que je suis fan de son travail et j’aime toute l’ambiance des années 80 que sa musique donne », a ajouté Missy. «Quand son équipe a envoyé le morceau, je me suis dit:« Oooooh, c’est du feu! »Et j’ai immédiatement enregistré mon couplet. Elle l’a entendu et adoré et nous y voilà!

La chanson est la première sortie du projet collaboratif Club Future Nostalgia de Dua Lipa et The Blessed Madonna, une version remixée du deuxième album de Dua, Future Nostalgia. Le 28 août, le projet comprend également un remix produit par Mark Ronson pour «Physical» avec Gwen Stefani.

Une vidéo pour « Levitating (Remix) » est prévue pour la première vendredi.