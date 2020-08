Artemis, le supergroupe de jazz américain, a sorti une nouvelle version de «If It’s Magic» de Stevie Wonder, qui a été arrangé par la pianiste et directrice musicale Renee Rosnes et présente une performance vocale envoûtante de la chanteuse Cécile McLorin Salvant. Les illustrations originales du chanteur sont également visibles dans le visualiseur de la chanson, que vous pouvez consulter ci-dessous.

« alt = » « />

« If It’s Magic » est le deuxième single à être révélé à partir du prochain album éponyme du groupe, qui sortira le 11 septembre sur Blue Note Records. Aux côtés de Rosnes et Salvant, le groupe est composé de la clarinettiste Anat Cohen, de la saxophoniste ténor Melissa Aldana, de la trompettiste Ingrid Jensen, de la bassiste Noriko Ueda et de la batteuse Allison Miller.

Dans la nouvelle couverture du magazine DownBeat sur Artemis, Salvant a déclaré à la journaliste Suzanne Lorge que «mes deux chansons sur cet album traitent d’amour, mais elles sont différentes de vos chansons de torche typiques. … Il ne s’agit pas de notions romantiques de l’amour du point de vue d’une femme: elles sont plus larges et plus complexes que cela. »

Artemis est un ensemble de neuf chansons qui comprend du matériel composé et / ou arrangé par chacun des six instrumentistes du groupe. «L’identité du groupe a émergé de manière organique», dit Rosnes, et Artemis a découvert une vision collective passionnante au début de sa vie. «Nous sommes sept leaders, chacun avec notre propre vision et point de vue personnel, mais nous jouons avec une conception unifiée.»

Le morceau d’ouverture «Goddess Of The Hunt» est une composition instrumentale passionnante écrite par Miller qui canalise la déesse grecque homonyme du groupe. «Artemis est un explorateur, un porteur de flambeaux, un protecteur des jeunes enfants et une déesse de la chasse», explique Jensen, qui a conçu le nom du groupe. «Je pense que son personnage est révélateur des énergies et du large éventail de tapisseries musicales qu’Artemis le groupe apporte sur scène alors que nous emmenons notre musique sur la lune, les étoiles et au-delà.

Malgré leur existence relativement brève, Artemis a déjà été présenté à Vanity Fair et à la Jazz Night de NPR en Amérique, et s’est produit sur certaines des scènes les plus emblématiques du pays, du Carnegie Hall au Newport Jazz Festival. Le groupe fait la couverture du nouveau numéro de septembre 2020 du magazine DownBeat.

Artemis sort le 11 septembre et peut être précommandé ici.