La chanteuse-compositrice en herbe Celeste a enregistré une version joyeuse, bluesy et entièrement originale du classique de Bob Marley «One Love». Ce morceau émouvant est sorti aujourd’hui en tandem avec la campagne «For The Love Of Sport» d’Oakley. Une vidéo inspirante, mettant en vedette une variété d’athlètes de l’équipe Oakley, a été créée aujourd’hui.

« alt = » « />

Le lauréat du BRIT Award britannique-jamaïcain a été sélectionné par la famille Marley pour reprendre l’hymne Reggae, qui appelle à la paix, à l’amour et à l’unité. L’interprétation de Celeste transforme l’air en un morceau moderne et émouvant, mettant en vedette des rythmes hip-hop et une chorale en plein essor. Plusieurs des paroles de la chanson, quant à elles, ont été réécrites, incorporant des citations d’une sélection mondiale d’athlètes de l’équipe Oakley, dont les Diamond DeShields de la WNBA, la championne de BMX Caroline Buchanan, le skateur professionnel Ryan Sheckler, le skieur paralympique Oksana Masters et le surfeur Italo Ferreira.

«Le sport a le pouvoir de susciter des émotions, que ce soit en participant ou en spectateur», a déclaré Ben Goss, directeur du marketing mondial d’Oakley, dans un communiqué. «Et le monde est dans un endroit fragile en ce moment. En partageant ce qui nous anime, nous et nos athlètes, cet amour du sport, nous espérons qu’il pourra avoir un impact positif sur l’élévation de la communauté en ces temps incertains.

Bob Marley, qui aurait eu 75 ans cette année, était aussi un grand fan de sport. Son fils, Ziggy Marley, a déclaré que le football, en particulier, «était le deuxième amour de mon père après la musique, et cela lui a apporté beaucoup de joie tout au long de sa vie. Le monde a vraiment besoin d’amour en ce moment, et nous sommes ravis de travailler avec Oakley sur cette incroyable réinterprétation de « One Love », afin qu’elle puisse avoir un sens pour une nouvelle génération à une époque où elle en a le plus besoin. «

La couverture, qui a fait ses débuts sur la chaîne SiriusXM, Bob Marley’s Tuff Gong Radio, est disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Celeste, quant à elle, s’est tenue occupée tout au long du verrouillage britannique. Le gagnant du BBC Sound of 2020 a récemment sorti une reprise de rêve de la chanson intemporelle d’Édith Piaf, «La Vie En Rose». Avant cela, elle est apparue dans un épisode de Share The Stage de Barclaycard aux côtés de Lewis Capaldi. La star écossaise a repris la chanson de Celeste « Strange », se rappelant que quand il l’a vue interpréter la mélodie obsédante aux BRITS, il était « vraiment hypnotisé … ça m’a tout simplement époustouflé. »

Celeste est également apparue sur une variété de diffusions en direct de haut niveau, y compris les sessions Global Citizen de l’Organisation mondiale de la santé (sélectionnées par Chris Martin), The Graham Norton Show et BBC Children In Need’s Big Night In.

Écoutez le meilleur de Celeste sur Apple Music et Spotify.