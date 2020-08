SEETHERle nouveau single de « Mendier », peut être diffusé ci-dessous. Le morceau sera inclus sur le huitième album du groupe, «Si Vis Pacem, Para Bellum», qui est due le 28 août via Records de fantaisie.

Trois ans après la sortie de son disque acclamé par la critique « Empoisonner la paroisse », SEETHER revient avec «Si Vis Pacem, Para Bellum». Traduit en « If You Want Peace, Prepare For War », l’album comprend 13 nouveaux morceaux, un mélange primitif d’euphorie et de misère, sans aucun doute l’un des matériaux les plus forts de leur illustre carrière, y compris le premier single magnifiquement tourmenté « Dangereux ». Une vidéo musicale animée pour la piste a été créée par le célèbre réalisateur turc Mertcan Mertbilek (Santana, Ray Charles, Ravi Shankar, Elvis Costello).

« Ces chansons sont soigneusement conçues pour se nicher dans vos oreilles comme un petit lapin de velours agrippé à un cran d’arrêt », déclare le leader Shaun Morgan, son flair pour des images vives en plein écran. Cette ouverture audacieuse touche un accord musical et lyrique sur des chansons qui explorent et éviscèrent les démons à la fois personnels et culturels. « Tout cet album est une sorte de moi qui traverse ce processus. Je m’expose à un degré avec lequel je ne suis normalement pas à l’aise », dit-il. « Mais je pense que ça va. Je suis fier d’être un peu plus vulnérable sur cet album. »

«Si Vis Pacem, Para Bellum» a été produit par Morgan et conçu et mélangé par Matt Hyde (DEFTONES, AFI) à Nashville de décembre 2019 à janvier 2020. Le groupe est rejoint sur l’album par le nouveau membre Corey Lowery (ex-guitariste / chanteur pour SAINTE ASONIE et STUCK MOJO), MorganL’ami de 16 ans, qui a également été assistant-ingénieur de l’album.

« Corey a beaucoup d’expérience et est également un guitariste inspirant; c’est le grand frère que j’ai toujours voulu, » Morgan m’a dit. SEETHERLa section rythmique solide comme le roc est bassiste et membre fondateur Dale Stewartet batteur John Humphrey (qui a rejoint en 2003).

Le nouvel album obsédant, inoubliable « Dangereux » est une vedette instantanée. Alors que le groupe préfère partir « Dangereux » ouverts à l’interprétation, des paroles comme «C’est tellement dangereux toute cette impertinence / et j’ai l’impression d’avoir perdu tout le bien que j’ai connu» sont une mise en accusation passionnée et pointue de soi et de la société en général. « Mendier », où Morgan grogne, « Voir l’espoir disparaître de vos yeux / Cette fois, la douleur va vous sembler irréelle », est tout aussi implacable. La demande à bout portant du chœur, « supplie, enculé! » est un cri de ralliement primal. «Si Vis Pacem, Para Bellum»Les paroles brutales mais magnifiques de ces chansons insufflent à ces chansons une urgence cathartique comme celle-ci de la piste « Échec »: « Je vis ma vie comme un échec au cœur brisé / J’essaye de faire la lumière sur les cicatrices laissées par les rasoirs. »

Le push-pull sur «Si Vis Pacem, Para Bellum» est aussi dynamique que mémorable Morgan apporte sa sensibilité intime de chanteur-compositeur aux grooves rock lourds du groupe. S’appuyant sur des influences telles que l’honnêteté sombre et brute de l’attaque épique de la guitare grunge et le punk et le métal underground sud-africains qui Morgan (et Stewart) a grandi, SEETHERLe breuvage sonique est incomparable et intemporel.

«Si Vis Pacem, Para Bellum» liste des pistes:

01. Mort et fini

02. Contusionné et ensanglanté

03. Terre en friche

04. Dangereux

05. Menteur

06. Je ne peux pas vous tromper

07. Enterré dans le sable

08. Laisser aller

09. Échec

dix. Mendier

11. Dérive loin

12. Fierté avant la chute

13. Écrit dans la pierre

Morgan parlé de «Si Vis Pacem, Para Bellum» au cours d’une Youtube session du 24 mai. Il a déclaré: « Une grande partie a été écrite en 10 mois environ. Il y avait environ 40 à 45 chansons en lice pour l’album. Nous avons fini par nous contenter d’enregistrer 21 titres, ce qui est plus que nous ‘ai déjà enregistré. Et oui, nous avons en quelque sorte réduit l’album pour inclure 13 titres. «

Il a poursuivi: « C’est mon album préféré que nous avons fait à ce jour – de loin. Les chansons, je pense, sont les chansons les plus fortes que nous ayons écrites. J’en suis vraiment super fier. Je l’ai produit à nouveau, avec Matt Hyde [[TUEUR, DEFTONES]ingénierie et Corey Lowery [guitar], mon garçon, en tant qu’assistant ingénieur, et je pense que ça s’est avéré tueur. Nous avons travaillé dans un petit endroit appelé Cheval noir studio [in Franklin, Tennessee], et nous avons fait 21 morceaux, je pense, en 17 jours environ, ce qui, je pense, témoigne du fait que tout le monde a eu les démos pendant un certain temps et les a appris, donc au moment où nous sommes arrivés là-bas, nous ne l’avons pas perdre du temps. Nous avons travaillé de longues journées – nous avons commencé vers dix heures du matin et avons travaillé jusqu’à environ dix heures du soir. Il n’y a donc pas eu de trucs de type midi à six avec lesquels j’ai dû faire face dans le passé. «

Morgan et Stewart formé SEETHER en Afrique du Sud en 1999 sous le nom SARON GAS. Le groupe a sorti son premier album, « Fragile », en 2000, et a finalement attiré l’attention du label américain Dossiers de liquidation.

SEETHER a subi plusieurs changements de gamme au fil des ans, avec Morgan et Stewart restant constant.