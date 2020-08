Weezer a partagé une nouvelle chanson intitulée «Beginning of the End (Wyld Stallyns Edit)», qui apparaît sur la bande originale de Bill & Ted Face the Music. La bande originale comprend également des morceaux de Mastodon, Cold War Kids, Lamb of God, FIDLAR, Culture Wars et, bien sûr, le groupe de Bill et Ted, Wyld Stallyns. Écoutez «Beginning of the End» ci-dessous et faites défiler vers le bas pour la liste des pistes OST et l’art LP.

Bill & Ted font face à la musique (bande originale du film) arrive le 28 août (via 10K Projects); le film sortira le même jour. Le film marque le troisième volet tant attendu de la série Bill & Ted, après l’excellente aventure originale de Bill & Ted, et sa suite, Bill & Ted’s Bogus Journey. Keanu Reeves et Alex Winter reviennent pour reprendre leurs rôles de rockers qui voyagent dans le temps Bill et Ted. Kid Cudi a également un rôle dans le film, qui suit Bill et Ted alors qu’ils tentent de composer une chanson pour empêcher l’univers d’imploser.

Bill et Ted face à la musique (bande originale du film):

01 Big Black Delta: «Lost in Time»

02 Alec Wigdahl: « Big Red Balloon »

03 Weezer: « Début de la fin (Wyld Stallyns Edit) »

04 Cold War Kids: «L’histoire de nos vies»

05 Mastodon: «Rufus Lives»

06 Big Black Delta: «Circuits of Time»

07 PAUVRETÉ: «Darkest Night»

08 Agneau de Dieu: «Notre mort»

09 FIDLAR: «Breaker»

10 Guerres culturelles: «Laissez-moi seul»

11 Blâmez ma jeunesse: «Là où vous appartenez»

12 Wyld Stallyns: «Face the Music» [ft. Animals as Leaders and Christian Scott aTunde Adjua]

13 Wyld Stallyns: «Ce qui nous lie à travers le temps: la nature chimique, physique et biologique de l’amour; une exploration de la signification du sens, partie 1 »