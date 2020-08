S’il y a quelque chose qui caractérise Netflix – en plus d’avoir un énorme catalogue de séries et de films – est que derrière leurs productions originales, un son assez particulier se fait toujours entendre au début de chacune d’elles avec lequel vous reconnaissez parfaitement ce que vous verrez. Pouvez-vous imaginer une réinterprétation du « ta-dum » (comme beaucoup l’appellent) de l’intro? Bon, Eh bien maintenant c’est une réalité et merci à Hans Zimmer.

Comme vous vous en souvenez, le compositeur a été très actif ces derniers mois. Début 2020, nous avons appris que serait en charge de la partition originale du 25e film de James Bond, No Time To Die, qu’il a enregistré avec le grand Johnny Marr et qu’il nous a donné un petit avant-goût de ces chansons avec lesquelles Billie Eilish. Il y avait aussi du temps pour concocter un nouvel hymne pour MLS, prouvant à quel point il est polyvalent.

Vous pouvez également lire: DAVID ATTENBOROUGH ET HANS ZIMMER SE RENCONTRENT DANS LE NOUVEAU DOCUMENTAIRE «PLANET EARTH»!

Hans Zimmer et Netflix unissent leurs forces pour créer quelque chose de spectaculaire

Mais maintenant, Le géant du streaming a recruté Hans Zimmer pas pour lui de composer la partition pour l’un de ses prochains projets, non. Ils lui ont demandé de créer une pièce instrumentale pour son intro et ce n’est pas parce que nous aimons le travail de cette légende du cinéma, mais la vérité est que cela semble spectaculaire et nous avons hâte qu’il joue dans les prochaines productions originales.

Et vous vous demandez peut-être pourquoi la plate-forme a-t-elle voulu la changer si le son est déjà emblématique? La raison pour laquelle Netflix a pris cette décision et selon Collider, c’est que lorsqu’il s’agit de publier des films importants tels qu’ils étaient Histoire de mariage, L’Irlandais ou Rome, une intro de seulement deux secondes et aussi minimaliste que celle qui existe déjà ne suffit pas, elle échoue. C’est pourquoi ce nouveau sujet Il ne sonnera que sur les bandes qui atteignent les théâtres.

Le résultat de cette collaboration est de quelques minutes glorieuses

La pièce est la plus Hans Zimmer que vous puissiez entendre, eh bien a beaucoup d’éléments caractéristiques de son travail et quelques autres plus traditionnels. Commencer avec ce crescendo spectaculaire dont il s’appuie pour créer l’excitation chez les spectateurs, avec des pianos, une orchestration basique, des synthétiseurs réunissant des atmosphères subtiles et une puissante sous basse, résultant en un moment épique qui se confond avec le « ta-dum ».

Et oui, nous avons à l’esprit que Seulement 16 secondes sont entendues dans cette nouvelle intro Netflix, mais nous sommes sûrs que beaucoup ça les rendra maigres ce que Zimmer a fait pour la plate-forme, et cela inévitablement ils souhaiteront être dans une salle de cinéma tout de suite pour que cette chanson sonne dans toute sa splendeur. Sans le savoir -ou peut-être oui-, nous étions heureux et nous avons à peine remarqué.

Mais il vaut mieux ne pas leur en dire plus, Découvrez le thème de Zimmer pour le géant du streaming ci-dessous: