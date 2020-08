La chanteuse de jazz et néo-soul britannique en plein essor Yazmin Lacey a publié une interprétation légère du standard «I’ll Never Stop Loving You». L’interprétation moderne de Lacey du morceau classique peut être trouvée sur le prochain album Blue Note Re: imagined, sorti le 25 septembre.

« alt = » « />

En ce qui concerne l’enregistrement de la chanson de 1955, écrite par Sammy Cahn et Nicholas Brodszky, Lacey avait de nombreuses versions dont s’inspirer – y compris celles d’Andy Williams, de Bing Crosby et, peut-être plus célèbre, de Doris Day, qui a fait le premier Oscar. -nommé chanson un succès dans le film 1955 Love Me or Leave Me.

Cependant, Lacey a été le plus intrigué par le chanteur Dodo Greene, dont la version émotionnelle et morose de l’air est apparue sur son album Blue Note de 1962, My Hour of Need. Mélangeant les influences de la pop, du blues et du R&B, le LP de Greene était une sortie stylistiquement unique à l’époque pour le label de jazz sacré.

« I’ll Never Stop Loving You » marque le sixième single à sortir de Blue Note Re: imaginé, une collection de morceaux classiques de Blue Note réinventés par une sélection des jeunes talents les plus excitants de la scène britannique.

«Les enregistrements Blue Note sont emblématiques», a déclaré Lacey dans un communiqué. «Les artistes, la musique, l’histoire. Ils ont influencé tellement d’artistes que j’aime et je suis sûr que cela continuera pendant des années. Je suis tellement excité de faire partie de cette compilation qui rassemble des artistes incroyables de la scène jazz. «

L’enregistrement de Lacey fait suite à la réinvention par Steam Down de «Etcetera» de Wayne Shorter, la reprise par Poppy Ajudha de «Watermelon Man» de Herbie Hancock, la prise de Skinny Pelembe sur «Illusion» d’Andrew Hill, la reprise d’Ezra Collective de Shorter «Footprints» et la mise à jour de Jorja Smith de St Germain. «Rose Rouge.»

L’album comprendra également de nouvelles interprétations des originaux de Blue Note par des figures de proue telles que Bobby Hutcherson, Joe Henderson, Donald Byrd, Eddie Henderson et McCoy Tyner.

Blue Note Re: imagined sortira le 25 septembre et peut être précommandé ici.