Halestorm a sorti sa nouvelle version de son morceau de 2012, Break In, avec des voix invitées d’Amy Lee d’Evanescence.

La chanson figurera sur Halestorm: Reimagined – un EP de six titres qui comprendra également une reprise de I Will Always Love You de Whitney Houston.

L’EP a été enregistré l’automne dernier à Nashville avec le producteur Nick Raskulinecz, avec la chanteuse et guitariste de Halestorm Lzzy Hale expliquant: « Au cours de la dernière décennie, nous avons sorti des EP de reprise entre chaque cycle d’album original juste pour le plaisir. Mais cette fois-ci, nous avons décidé de le secouer!

« Pour notre EP Reimagined, nous nous sommes engagés sur une seule reprise, mais nous avons rempli le reste de versions réinventées des chansons de Halestorm. C’était vraiment génial de refaire certains de nos originaux préférés.

«L’un des moments marquants de cet EP est un duo de notre chanson Break In mettant en vedette l’incomparable Amy Lee. Nous avons enregistré ce duo pré-COVID-19, ensemble dans la même pièce, en direct, comme une performance complète du début à la fin. fin.

« Amy a apporté un nouveau sens à cette chanson, transformant ce qui n’était autrefois qu’une chanson d’amour en une déclaration d’unité et de soutien mutuel. J’espère que vous trouverez quelque chose dans Reimagined qui vous apporte joie et espoir en ces temps fous dans lesquels nous vivons! »

Avec Break In et I Will Always Love You, Halestorm: Reimagined comprendra également I Miss The Misery, I Get Off, I Am The Fire et Mz Hyde, dont l’EP devrait sortir le 14 août.

Lzzy Hale est également l’une des vedettes de la couverture du nouveau numéro du magazine Metal Hammer, actuellement en vente.

Halestorm: repensé

1. Je descends

2. La misère me manque

3. Je suis le feu

4. Break In (feat. Amy Lee)

5. Je t’aimerai toujours

6. Mz. Hyde