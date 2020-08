Evanescence a sorti son nouveau single Use My Voice.

La chanson figurera sur le prochain album studio du groupe The Bitter Truth, avec Evanescence partageant auparavant un court clip vidéo de la piste sur leurs réseaux sociaux.

Use My Voice présente un certain nombre d’artistes invités, dont Lzzy Hale de Halestorm, Sharon den Adel de Within Temptation, Taylor Momsen de The Pretty Reckless, la violoniste Lindsey Stirling et Amy McLawhorn, l’épouse du guitariste d’Evanescence Troy McLawhorn.

Les sœurs d’Amy Lee, Carrie South et Lori Lee Bulloch, ainsi que l’amie et co-auteur de la chanson Deena Jakoub de Veridia figurent également sur la chanson.

Lee dit: «C’est une ère de réveil et pleine de beauté puissante. J’espère inspirer les autres à rechercher la vérité, à trouver leurs propres voix et à les utiliser alors que je m’intéresse à la mienne. Ne laissez personne parler pour vous. Vous seul pouvez le faire. »

Use My Voice est la troisième chanson de The Bitter Truth et suit The Game Is Over and Wasted On You.

La semaine dernière, il a été rapporté qu’Evanescence s’était associée à l’organisation d’inscription des électeurs HeadCount pour la campagne Use My Voice, qui encourage les citoyens américains à vérifier ou à mettre à jour leur statut d’inscription sur les listes électorales avant les élections de novembre.

Les fans qui s’inscrivent ou vérifient leur statut de vote via le site Web Use My Voice recevront un billet électronique pour assister à une performance en ligne privée et gratuite d’Evanescence plus tard cette année.

Amy Lee est récemment apparue sur la retouche par Halestorm de leur morceau de 2012 Break In, tandis qu’Evanescence sera en tournée à travers le Royaume-Uni et l’Europe en 2021 avec Within Temptation.

De plus amples détails sur The Bitter Truth seront révélés en temps voulu.

Crédit photo principal: P.R. Brown

Evanescence et Within Temptation Les Mondiaux 2021 se heurtent aux dates européennes

08 sept: Zurich Hallenstadion, Suisse

09 septembre: Milan Mediolanum Forum, Italie

11 septembre: Berlin Velodrom, Allemagne

12 septembre: Gliwice Arena, Pologne

14 septembre: Leipzig Quarterback Immobilien Arena, Allemagne

15 septembre: Hambourg Barclaycard Arena, Allemagne

17 sept: Amsterdam Ziggo Dome, Pays-Bas

18 septembre: Amsterdam Ziggo Dome, Pays-Bas

20 sept: Paris Accorhotels Arena, France

21 septembre: Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle, Allemagne

22 septembre: Zénith de Munich, allemand

24 sept: Esch-Sur-Alzette Rockhal, Luxembourg

26 sept: Frankfurt Festhalle, Allemagne

27 sept: Bruxelles Palais 12, Belgique

28 sept: Bruxelles Palais 12, Belgique

30 septembre: Glasgow SSE Hydro Arena, Royaume-Uni

01 octobre: ​​Leeds First Direct Arena, Royaume-Uni

03 octobre: ​​Birmingham Utilita Arena, Royaume-Uni

04 octobre: ​​Londres The O2, Royaume-Uni

07 oct: Madrid Palacio Vistalegre, Espagne (Evanescence uniquement)