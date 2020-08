Darius Rucker a sorti sa nouvelle chanson «Beers and Sunshine», une mélodie estivale agréable visant à élever les esprits collectifs. Le favori country, qui a écrit le morceau avec le producteur Ross Copperman, Josh Osborne et J.T. Harding, l’a présenté en avant-première dans une performance sur l’émission Today de NBC le 10 juillet.

« Il a été écrit en quarantaine et enregistré virtuellement », a déclaré Rucker, « tournant autour de l’idée que nous avons tous besoin d’un peu de bière et de soleil. » Ce fut certainement une année difficile jusqu’à présent avec beaucoup de lourdeur autour de nous en permanence.

« alt = » « />

« Comme il est dit dans la chanson, je ne sais pas comment nous résolvons l’un de ces gros et réels problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais pendant que nous travaillons à travers cette période, je pense qu’il est important que nous trouvions la lueur d’espoir où nous pouvons vraiment profitez des petits moments et des joies simples du temps passé avec vos amis et votre famille. »

Un autre quart de million pour Saint Jude

Le 11e concert-bénéfice annuel de l’artiste Darius & Friends s’est déroulé sous la forme d’un événement virtuel à la carte le 30 juillet sur LiveXLive. Rucker a été rejoint sur la scène, de la scène du Grand Ole Opry, par Clint Black et Tracy Lawrence, pour amasser des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

Comme indiqué sur Site Web de Rucker, le nouveau spectacle a recueilli plus de 255 000 $ pour ajouter au total cumulé réalisé par Darius & Friends de plus de 2 millions de dollars. «Lorsque nous avons commencé à parler du concert de cette année, qui a généralement lieu pendant la semaine du CMA Fest, j’ai eu l’idée d’en faire une soirée vraiment amusante dans le country des années 90», a-t-il déclaré.

«Même si nous rassembler en personne pour notre émission normale n’était pas possible cette année, nous voulions tout de même faire tout ce que nous pouvions pour soutenir le travail formidable qui se déroulait à St. Jude. Je suis très reconnaissant à mes amis Clint Black et Tracy Lawrence d’avoir aidé à faire vivre cette vision country des années 90, et aux gens de LiveXLive d’avoir présenté ce concert sur les écrans de tout le monde à la maison. »

Écoutez le meilleur de Darius Rucker sur Apple Music et Spotify.