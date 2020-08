The Weeknd a partagé un certain nombre de démos de son album Kiss Land de 2013, y compris un remix de «Money Power Glory» de Lana Del Rey, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Suite à la nouvelle surprise que son premier album était en tête du palmarès des albums R & B / soul d’iTunes américains cette semaine sept ans après sa sortie initiale, l’auteur-compositeur-interprète canadien a déniché «quelques chansons et idées qui n’ont pas» fini par faire l’album de l’album. tracklist finale.

Partageant les chansons et les extraits inédits lors de l’épisode neuf de son émission de radio Memento Mori sur Apple Music le vendredi 14 août, The Weeknd a qualifié la révélation d’un «épisode de remerciement spécial aux fans pour avoir montré tant d’amour pour embrasser la terre cette semaine. «

Outre « Money Power Glory », les autres prises et démos incluent « One Of These Nights », un morceau qui apparaît sur l’édition de luxe de l’album Stay Trippy de Juicy J en 2013. D’autres morceaux incluent «Angel Face», «For Your Eyes», «Heavenly Creatures» et «Another One Of Me».

La révélation intervient moins d’une semaine après The Weeknd a visionné un extrait d’une nouvelle piste dans le cadre de sa récente diffusion en direct de réalité étendue sur TikTok. Au cours de la performance, qui comprenait cinq titres au total, l’auteur-compositeur-interprète a joué un extrait d’une chanson non identifiée avant de se lancer dans «Blinding Lights». Les téléspectateurs ont également pu voter dans les sondages et faire figurer leurs noms d’utilisateur pendant le concert.

Tous les bénéfices de la diffusion en direct bénéficient à Equal Justice Initiative, une organisation engagée à mettre fin à l’incarcération de masse et aux châtiments excessifs aux États-Unis, à lutter contre l’injustice raciale et économique et à protéger les droits humains fondamentaux des personnes les plus vulnérables de la société américaine.

Ailleurs dans les nouvelles de The Weeknd, la star canadienne a récemment partagé la vidéo officielle pour «Smile», sa collaboration avec le regretté Juice WRLD.

Réalisé par KDC Visions, les visuels animés de «Smile» commencent dans le ciel nocturne et présentent un GCI Juice, qui parcourt une campagne. Alors que le regretté rappeur réfléchit à son amour perdu, on voit sa petite amie se remémorer de vieilles photos polaroid.

