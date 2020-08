Une rare sortie a émergé de l’album The Session … Recorded In London With Great Artists de Jerry Lee Lewis – sorti à l’origine en 1973 – et il arrive dans un magasin de disques près de chez vous en octobre.

La couverture de The Rolling Stones ‘(I Can’t Get No) Satisfaction met en vedette la légende du blues irlandais Rory Gallagher aux côtés de Lewis, et sortira sur un single de 7 pouces accompagnant la prochaine compilation The Best Of Rory Gallagher, qui sortira en octobre .

The Session … Recorded In London With Great Artists était une session célèbre et passionnante, avec des musiciens tels qu’Albert Lee, Alvin Lee, Peter Frampton, Mick Jones et Kenney Jones de Spooky Tooth. (I Can’t Get No) Satisfaction présente Gallagher au chant et à la guitare solo, Lewis ajoutant un solo de piano et chantant quelques lignes.

« Un peu embarrassé par les paroles et un peu gêné de ne pas vraiment connaître la chanson, la paranoïa de Jerry s’est déclenchée et a pensé qu’il était en train de se » liquider « », a déclaré à Rolling Stone Donal Gallager, le frère et manager de Rory. « L’agacement a flashé sur le visage du tueur, alors que ses yeux fous scrutaient le studio, fixant Rory. ‘Je te fais confiance mon garçon. Sans regarder personne d’autre que moi, dis-moi honnêtement, y a-t-il une chanson appelée Satisfaction? Si oui, vous commencez m’apprendre. »

La compilation comprendra des morceaux de toute la carrière de Gallagher, de ses débuts avec le groupe Taste à son dernier enregistrement solo, 1990’s Fresh Evidence. Liste complète des pistes ci-dessous. Il est sorti le 9 octobre.

Le meilleur de Rory Gallagher – Tracklist

CD1

1. Taste – What’s Going On (extrait du LP «On The Boards» des années 1970)

2. Rory Gallagher – Shadow Play (extrait du LP «Photo Finish» de 1978)

3. Rory Gallagher – Follow Me (extrait du LP «Top Priority» de 1979)

4. Rory Gallagher – Tattoo’d Lady (extrait du LP «Tattoo» de 1973)

5. Rory Gallagher – All Around Man (extrait du LP «Against The Grain» de 1975)

6. Rory Gallagher – I Fall Apart (extrait du LP «Rory Gallagher» de 1971)

7. Rory Gallagher – Daughter Of The Everglades (extrait du LP «Blueprint» de 1973)

8. Rory Gallagher – Calling Card (extrait du LP «Calling Card» de 1976)

9. Rory Gallagher – I’m Not Awake Yet (extrait du LP «Deuce» de 1971)

10. Rory Gallagher – Just The Smile (extrait du LP «Rory Gallagher» de 1971)

11. Rory Gallagher – Out Of My Mind (extrait du LP «Deuce» de 1971)

12. Rory Gallagher – Edged In Blue (extrait du LP «Calling Card» de 1976)

13. Rory Gallagher – Philby (extrait du LP «Top Priority» de 1979)

14. Taste – It’s Happened Before, It’ll Happen Again (extrait du LP «On The Boards» des années 1970)

15. Rory Gallagher – Crest Of A Wave (extrait de l’album «Deuce» de 1971)

CD2

1. Rory Gallagher – Bad Penny (extrait du LP «Top Priority» de 1979)

2. Rory Gallagher – Walk On Hot Coals (extrait du LP «Blueprint» de 1973)

3. Taste – Blister On The Moon (extrait du LP «Taste» de 1969)

4. Rory Gallagher – Loanshark Blues (extrait du LP «Defender» de 1987)

5. Rory Gallagher – Acheté et vendu (extrait du LP «Against The Grain» de 1975)

6. Rory Gallagher – A Million Miles Away (à partir de 1973 de Tattoo LP)

7. Rory Gallagher – Wheels Within Wheels (extrait du LP «Notes From San Francisco» de 2010)

8. Rory Gallagher – Seven Days (extrait du LP «Defender» de 1987)

9. Rory Gallagher – Ghost Blues (extrait du LP «Fresh Evidence» des années 1990)

10. Rory Gallagher – Cruise On Out (extrait du LP «Photo Finish» de 1978)

11. Jerry Lee Lewis ft. Rory Gallagher – (I Can’t Get No) Satisfaction (extrait de The Session… de Jerry Lee Lewis en 1973) enregistré à Londres avec le LP de Great Guest Artists)

12. Rory Gallagher – Ils ne les font plus comme vous (extrait du LP «Tattoo» de 1973)

13. Rory Gallagher – Moonchild (extrait du LP «Calling Card» de 1976)

14. Rory Gallagher – Jinxed (extrait du LP «Jinx» de 1982)

15. Taste – Catfish (extrait du LP «Taste» de 1969)

Vinyle noir 2LP / Vinyle transparent 2LP D2C exclusif (Comprend le single en vinyle noir de 7 po «(I Can’t Get No) Satisfaction» avec Jerry Lee Lewis et Rory Gallagher)

Face A

Rory Gallagher – Bad Penny

Rory Gallagher – Jeu d’ombre

Rory Gallagher – Je m’effondre

Rory Gallagher – Carte d’appel

Côté B

Goût – ce qui se passe

Rory Gallagher – Homme tout autour

Rory Gallagher – À un million de kilomètres

Rory Gallagher – Juste le sourire

Côté C

Rory Gallagher – Sept jours

Rory Gallagher – Jinxed

Rory Gallagher – Bordé en bleu

Rory Gallagher – Philby

Côté D

Rory Gallagher – Marchez sur des charbons ardents

Rory Gallagher – Dame tatouée

Rory Gallagher – Crest Of A Wave

CD single 15 pistes

1. Bad Penny

2. Jeu d’ombre

3. Je m’effondre

4. Carte d’appel

5. Que se passe-t-il

6. Tout autour de l’homme

7. À un million de kilomètres

8. Juste le sourire

9. Sept jours

10. Jinxed

11. Bordé en bleu

12. Philby

13. Marcher sur des charbons ardents

14. Dame tatouée

15. Crête d’une vague

(Crédit d’image: UMC)