Elvis Costello a annoncé son prochain album: Hey Clockface et il arrivera le 30 octobre via Concord. Costello a également partagé une nouvelle piste intitulée «We Are All Cowards Now». Écoutez-le ci-dessous et faites défiler vers le bas pour la liste des chansons et la pochette du nouvel album.

Hey Clockface comprend « No Flag » et « Hetty O’Hara Confidential. » Costello a enregistré le nouvel album à Helsinki, Paris et New York. Le disque met en vedette le coéquipier de longue date d’Elvis Costello, Steve Nieve, ainsi que Bill Frisell, Nels Cline, Mickaél Gasche, Pierre-François «Titi» Dufour, etc.

«J’ai chanté en direct sur le sol du studio, en réalisant depuis la cabine vocale», a déclaré Costello à propos du nouvel album dans un communiqué de presse. «Nous avons coupé neuf chansons en deux jours. Nous avons très peu parlé. Presque tout ce que les musiciens jouaient était une réponse spontanée à la chanson que je chantais. J’avais rêvé d’enregistrer à Paris comme ça, un jour. » Il a continué:

Je voulais écrire « Helsinki-Paris – ??? » sur la pochette du disque comme ça

était un parfum ou une agence de publicité. «Londres» était une possibilité pour

la troisième ville mais Londres est pour toujours. Nous y reviendrons. Michael

m’a envoyé cette musique de New York au moment idéal. Il a connecté

aux éléments des deux sessions précédentes et terminé le

image. Je voulais que le disque soit vivant, si les chansons exigeaient d’être jouées

c’était bruyant et irrégulier ou intime et beau.

Elvis Costello & the Imposters a sorti son dernier album studio Look Now en 2018.

Hey Clockface:

01 Révolution # 49

02 Pas de drapeau

03 Ils ne se moquent pas de moi maintenant

04 Volet journal

05 I Do (La chanson de Zula)

06 Nous sommes tous des lâches maintenant

07 Hey Clockface / Comment pouvez-vous me faire face?

08 Le tourbillon

09 Hetty O’Hara Confidentiel

Dix La dernière confession de Vivian Whip

11 De quoi ai-je besoin et que je n’ai pas déjà?

12 La radio est tout

13 Je ne peux pas dire son nom

14 Byline