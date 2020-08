Bien qu’il y ait beaucoup à dire sur la commodité d’écouter votre musique préférée et de découvrir de nouveaux groupes via un service de streaming musical, il est facile de sentir qu’il manque quelque chose à toutes ces pistes numériques sans âme. Notre musique mérite d’être traitée avec plus de chaleur et de profondeur que nos smartphones ne peuvent en offrir – et la seule façon de le faire est d’écouter du vinyle. Si votre budget est plus serré que celui des jeans de Robert Plant, cela signifie investir dans l’une des meilleures platines vinyles à petit budget de ce guide.

Vos albums préférés ne sonneront jamais mieux que lorsque vous écoutez sur une platine vinyle, et c’est le moment idéal pour acheter car la qualité des platines à petit budget n’a jamais été meilleure pour l’argent. Si vous avez été dissuadé dans le passé par le coût et la difficulté de mettre en place une platine plus chère, vous pouvez être tranquille en sachant qu’un tourne-disque moderne et au son exceptionnel peut être le vôtre pour bien moins de 300 £; l’un des tourne-disques à petit budget de ce guide peut être acheté pour aussi peu que 119 £ (nous vous regardons Lenco L-85).

La configuration d’une nouvelle platine vinyle n’a jamais été aussi simple. Si vous aimez la technologie moderne, la nouvelle génération de platines comprend de superbes platines USB et Bluetooth pour donner à vos sessions d’écoute une touche technologique.

Le choix le plus fort

Quelle est actuellement la meilleure platine vinyle économique?

Lorsque vous choisissez le meilleur tourne-disque bon marché pour vous, il y a vraiment deux façons de procéder, en fonction de l’effort que vous êtes prêt à déployer pour remplir vos oreilles de ce magnifique son analogique.

Si vous voulez une platine vinyle simple plug and play, la meilleure option pour vous en ce moment est la Sony PS-HX500. Non seulement Sony est une marque de confiance dans le monde du tournage, mais ce modèle est livré avec un étage phono intégré et une première configuration incroyablement simple. La fonctionnalité USB signifie également que vous pouvez extraire vos enregistrements sur un ordinateur connecté dans des formats audio haute résolution, ce qui vous permet de transférer votre musique sur votre smartphone et de continuer à lancer la musique en déplacement.

Pour une platine vinyle aussi bon marché et riche en fonctionnalités, le Sony sonne vraiment bien. Cependant, si vous n’avez pas besoin d’autant de cloches et de sifflets, vous pouvez vous offrir un son encore meilleur pour un prix similaire. Pour cela, le Rega Planar 1 est le meilleur tourne-disque bon marché de cette liste.

Le Planar 1 est un tourne-disque assez simple à installer, mais il n’inclut pas d’étage phono intégré, vous devrez donc payer pour un disque externe ou trouver un ampli stéréo qui en a un. Nous avons des recommandations pour tous les budgets dans notre guide pour savoir si vous avez réellement besoin d’un préampli phono pour votre tourne-disque. Si la qualité sonore est votre priorité numéro un (et sinon, pourquoi pas?), La Rega Planar 1 vaut l’investissement.

Si vous n’êtes toujours pas sûr et que vous souhaitez explorer plus en détail ces tourne-disques à petit budget, vous devriez jeter un coup d’œil à notre article en tête-à-tête Rega Planar 1 vs Sony PS-HX500 où les deux platines s’abattent.

Meilleures offres Sony PS-HX500 et Rega Planar 1 du jour

Platine vinyle USB SONY PS-HX500 -…

Platine vinyle Rega Planar 1 Gloss …

Vous êtes pressé et vous voulez un aperçu des meilleures options de platine vinyle à petit budget dans ce guide? Voici:

Rega Planar 1 (249 £ / 475 $) Sony PS-HX500 (299 £ / 499 $) Audio-Technica AT-LP3 (199 £ / 199 $) Sony PS-LX310BT (199 £ / 199 $) Platine vinyle Pro-ject T1 (239 £ / 329 $) Lenco L-85 (119 £) Pro-Ject Primary E (159 £) Audio Technica AT-LP120XUSB (199 £ / 249 $) Pro-Ject Essential III (279 £ / 349 $)

Conseils d’achat

Choisir la meilleure platine vinyle économique pour vous

(Crédit d’image: Future)

Qualité sonore

Alors, que devriez-vous rechercher lorsque vous magasinez pour la meilleure platine vinyle économique? Cela peut sembler une chose évidente à dire, mais la qualité sonore devrait être de loin votre plus grande priorité. Si vous ne vous souciez pas de la qualité sonore, alors un tourne-disque n’est probablement pas pour vous et vous devriez vous en tenir au streaming.

Allez avec des marques connues

Bien qu’aucune entreprise n’ait un dossier parfait dans ce domaine, aller avec les marques établies et bien respectées est un très bon début pour acheter le meilleur tourne-disque à petit budget – une platine vinyle est un kit très spécialisé et délicat, après tout, donc vous voulez opter pour une marque en laquelle vous savez avoir confiance.

De nos jours, le nom le plus cohérent des platines vinyles, sans parler des meilleurs platines à petit budget, doit être la société britannique Rega. La Rega n’a pas produit un mauvais modèle depuis aussi longtemps que nous nous en souvenions. La marque autrichienne Pro-Ject propose également une gamme fantastique, tandis que des marques plus grand public comme Sony et Audio-Technica sont particulièrement douées pour marier une véritable qualité audio hi-fi avec des fonctionnalités plus modernes telles que l’enregistrement Bluetooth et USB. Si vous voulez de la technologie, ces marques devraient figurer sur votre liste.

De quelles fonctionnalités avez-vous réellement besoin?

En parlant de fonctionnalités, demandez-vous si vous utiliserez réellement des choses comme l’enregistrement Bluetooth ou USB. Ils sont agréables à avoir sur papier, mais il ne sert à rien de gaspiller votre budget avec une technologie que vous n’utiliserez pas et, à vrai dire, la platine vinyle la plus technologique n’est presque jamais celle qui sonne le mieux.

Qu’est-ce qu’une platine phono et en avez-vous besoin?

Si vous embarquez dans le train du vinyle pour la toute première fois, vous devrez vous familiariser avec certains composants clés, en particulier la scène phono. Il s’agit essentiellement d’un amplificateur élévateur (souvent appelé préampli phono) qui augmente la sortie minuscule du tourne-disque à un niveau avec lequel un amplificateur stéréo standard peut fonctionner.

De nombreuses platines vinyles – même celles de notre liste de platines vinyles les plus économiques – sont déjà livrées avec un étage phono intégré, tout comme certains amplificateurs stéréo. Pour certains cependant, comme le Rega Planar 1, un étage phono représentera un coût supplémentaire, mais nous estimons que l’investissement en vaut vraiment la peine.

De manière générale, une platine vinyle sans phono qui passe par un étage phono externe avant d’arriver à l’amplificateur aura le meilleur son, alors envisagez de suivre cette voie si vous êtes sérieux au sujet de la qualité audio. À l’heure actuelle, le meilleur étage phono à cette extrémité du marché est sans aucun doute le Rega Fono Mini A2D qui vous coûtera environ 95 £.

Les meilleures offres Rega Fono Mini A2D du jour

Rega Fono Mini A2D Phono …

Rega – Fono Mini A2D MM Phono …

Est-il facile de configurer une platine vinyle économique?

La mise en place d’un plateau tournant peut être une opération fastidieuse, avec des composants qui doivent être ajustés et ajustés avec soin, mais certains sont plus simples que d’autres. Certains ont également des fonctionnalités automatiques pour rendre les choses encore plus faciles.

Ce qui précède signifie que vous n’avez qu’à appuyer sur un bouton pour que le bras de lecture se mette en place et fasse tomber l’aiguille dans la rainure au début du disque. Les platines entièrement automatiques et semi-automatiques soulèveront également l’aiguille de la rainure à la fin.

Pour beaucoup de gens, un petit ajustement initial et une opération manuelle sont les clés du charme de la possession d’une platine vinyle, et les platines les plus simples sont souvent celles qui sonnent le mieux.

9 meilleures platines vinyles à petit budget

Les meilleures platines vinyles économiques à acheter maintenant

(Crédit d’image: Rega)

1. Rega Planar 1

Tout simplement la meilleure platine vinyle économique si le son compte le plus

Prix: 249 £ / 475 $ | Opération: manuel | Conduire: ceinture | Cartouche: aimant mobile | Vitesses: 33 ⅓, 45 | Platine phono intégrée: non | Enregistrement USB: non | Bluetooth: non | Dimensions (hwd): 12x45x36cm

Son imbattable pour l’argent

Configuration simple

Pas d’étage phono intégré

Pas de fonctionnalités sophistiquées

Si vous voulez des fonctionnalités sophistiquées telles que l’enregistrement Bluetooth et USB, cette Rega n’est pas pour vous. Heck, c’est l’une des seules platines vinyles ici qui ne possède pas d’étage phono intégré, ce qui signifie que vous aurez besoin d’un amplificateur qui en possède un ou que vous devrez prévoir un budget pour une unité externe.

Mais c’est la meilleure platine vinyle disponible pour ce genre d’argent. Si vous voulez écouter vos disques que vous venez d’acheter ou que vous aimez beaucoup, comme prévu, la Rega est la façon dont vous le faites.

Et n’allez pas penser que c’est un deck froid et compliqué. Au contraire, il produit un son vraiment amusant et est assez simple à installer. Si vous êtes prêt à être un peu aventureux, c’est le jeu à acheter.

Lire l’intégralité Revue de la platine vinyle Rega Planar 1

(Crédit d’image: Sony)

2. Sony PS-HX500

Convivial, riche en fonctionnalités, capable de sonorisation – une première platine vinyle parfaite

Prix: 299 £ / 499 $ | Opération: manuel | Conduire: ceinture | Cartouche: aimant mobile | Vitesses: 33 ⅓, 45 | Platine phono intégrée: oui | Enregistrement USB: oui | Bluetooth: non | Dimensions (hwd): – 10x43x37cm

Configuration simple mais excellent son

Platine phono intégrée et extraction

Rega Planar 1 sonne mieux

Pas de Bluetooth

Sur le papier, le principal argument de vente du Sony PS-HX500 est que vous pouvez l’utiliser pour extraire vos disques – en haute résolution, rien de moins. C’est utile, bien sûr, mais les principales raisons de l’acheter sont qu’il est extrêmement simple à installer, qu’il possède un étage phono intégré et, pour un roi des fonctionnalités, il sonne bien.

C’est l’une des meilleures platines vinyles à petit budget pour tirer le meilleur parti de votre précieux vinyle en le jouant et même en l’enregistrant (il suffit de brancher votre Mac ou PC et de télécharger le logiciel sur mesure de Sony) avec tous ses détails, clarté et texture intactes.

Mais cette platine Sony ne nécessite pas de diplôme en ingénierie audio pour être installée et vous n’avez pas besoin d’acheter une platine phono sur le dessus. C’est le choix idéal pour les novices déterminés à prendre le vinyle au sérieux.

(Crédit d’image: Audio-Technica)

3. Audio-Technica AT-LP3

Prix: 199 £ / 199 $ | Opération: entièrement automatique | Conduire: ceinture | Cartouche: aimant mobile | Vitesses: 33 ⅓, 45 | Platine phono intégrée: oui | Enregistrement USB: non | Bluetooth: non | Dimensions (hwd): 13x44x35cm

Fonctionnement entièrement automatique

Un son authentique

Pas de Bluetooth ni d’enregistrement

Ces platines de valise que vous voyez partout sur Amazon, Argos et même Urban Outfitters sont conçues pour combler le fossé entre l’enthousiasme du vinyle et la réalité analogique en intégrant tout et en le rendant aussi pratique que possible.

Mais voici le problème: ces platines de valise sonnent horribles, et à moins que vous ne montiez dans le train en vinyle pour des raisons entièrement hipster (en tant que lecteur de Louder, nous espérons certainement que ce n’est pas le cas), vous devez simplement faire mieux.

Mieux vaut l’Audio-Technica AT-LP3, qui a une action complètement automatique (démarrer l’enregistrement en appuyant sur un bouton et le terminer sans lever le petit doigt) mais sonne carrément excellent pour l’argent, avec un son équilibré et naturel qui ne le fait pas. Ne masquez pas la chanson de votre choix.

Lire l’intégralité Test de la platine vinyle Audio Technica AT-LP3

(Crédit d’image: Sony)

4. Sony PS-LX310BT

La meilleure platine vinyle Bluetooth économique que vous puissiez acheter

Prix: 199 £ / 199 $ | Opération: entièrement automatique | Conduire: ceinture | Cartouche: aimant mobile | Vitesses: 33 ⅓, 45 | Platine phono intégrée: oui | Enregistrement USB: non | Bluetooth: oui | Dimensions (hwd): 11x43x37cm

Fonctionnement entièrement automatique

Bluetooth intégré

Les platines puristes sonnent encore mieux

Si vous cherchez à marier la chaîne hi-fi old-school avec le cool de la nouvelle école, ce Sony est la platine vinyle qu’il vous faut. Le gros avantage est Bluetooth, que vous pouvez utiliser pour envoyer ce riche audio analogique via le domaine numérique sans fil à une paire d’écouteurs Bluetooth ou à un haut-parleur sans fil. Fils? Dans la poubelle.

En plus de cela, l’action du bras de lecture est automatique, de sorte que l’aiguille trouvera la rainure de votre disque en appuyant sur un bouton et se dégagera à la fin sans intervention nécessaire.

Surtout, le PS-LX310BT sonne également très bien. Détaillé, percutant et direct, c’est un deck qui révèle les détails cachés dans les profondeurs de ces disques noirs et les fait remonter à la surface de manière amusante et pétillante.

(Crédit d’image: Pro-Ject)

5. Platine vinyle Pro-ject T1

Un tourne-disque sans plastique avec une grosse cuillerée de basse; idéal pour le rock

Prix: 259 £ / 329 $ | Conduire: ceinture | Cartouche: aimant mobile | Vitesses: 33 ⅓, 45 | Platine phono intégrée: non | Enregistrement USB: non | Bluetooth: non | Dimensions (hwd): 10 x 42 x 34 cm

Son lourd et grave

Belle qualité de construction

Le son n’est pas exactement neutre

Pas d’étage phono intégré

Si vous souhaitez que votre platine vinyle abordable ait une apparence et une sensation haut de gamme, le nouveau Pro-ject T1 pourrait être fait pour vous. Cette plate-forme entièrement sans plastique est brillamment solide et lourde, et elle est plus ou moins prête à basculer – il vous suffit de placer le plateau et la ceinture vous-même.

Le T1 est léger sur les fonctionnalités sophistiquées – il n’y a pas d’enregistrement Bluetooth ou USB, et vous devrez ajouter un étage phono – mais c’est parce que la qualité du son a été prioritaire.

Alors que la Rega Planar 1 est la platine sans fioritures à choisir pour une clarté et des détails purs, ce Pro-ject compte avec un son plus doux, plus lourd et plus bass qui conviendra à une grande partie du vinyle rock et métal que vous allez faire tourner.

(Crédit d’image: Lenco)

6. Lenco L-85

La meilleure platine vinyle économique pour une simplicité plug-and-play

Prix: 119 £ | Opération: semi-automatique | Conduire: ceinture | Cartouche: aimant mobile | Vitesses: 33 ⅓, 45 | Platine phono intégrée: oui | Enregistrement USB: oui | Bluetooth: non | Dimensions (hwd): 15x42x36cm

Aussi simple que les platines

Incroyablement abordable

Cela ressemble à un jouet pour enfant – et est presque aussi bon marché – mais le Lenco L-85 est en fait une platine vinyle semi-automatique à entraînement par courroie avec une platine phono intégrée et la possibilité d’enregistrer via USB. C’est aussi plug-and-play que le vinyle.

C’est assez vieille école – il est livré avec une paire de câbles RCA pour que vous puissiez brancher le L-85 sur votre amplificateur stéréo et commencer immédiatement – mais c’est assez du 21e siècle aussi: un port USB signifie que vous pouvez convertir votre vinyle en fichiers MP3 .

Un excellent point de départ pour tous ceux qui se lancent dans le vinyle ou qui sortent leurs vieux disques du garage.

Lire l’intégralité Test de la platine vinyle Lenco L-85

(Crédit d’image: Pro-Ject)

7. Pro-Ject Primary E

Une fantastique platine vinyle d’une marque respectée

Prix: 179 £ | Conduire: ceinture | Cartouche: Ortofon MM | Vitesses: 33 ⅓, 45 (changement de vitesse manuel) | Platine phono intégrée: non | Enregistrement USB: non | Bluetooth: | Dimensions (hwd): 11,2 x 42 x 33 cm

Facile à configurer et à utiliser

Son parfaitement réalisable

Construction robuste

Peut-être trop basique pour certains

Bien qu’il s’agisse d’un plateau de base, le Primary E à entraînement par courroie fait très bien son travail. La configuration est un jeu d’enfant et tout, du Zeppelin à Rush, sonne bien équilibré et clair avec suffisamment de corps pour rendre justice à l’extrémité inférieure.

Si vous recherchez votre première platine vinyle, non seulement elle aura fière allure dans le cadre de votre configuration, mais elle sonne bien, est conçue pour durer et ne vous coûtera pas la terre.

(Crédit d’image: Audio Technica)

8. Audio Technica AT-LP120XUSB

L’une des meilleures platines vinyles à petit budget vient d’être mise à jour

Prix: 245 £ / 249 $ | Opération: semi-automatique | Conduire: direct | Cartouche: aimant mobile | Vitesses: 33 ⅓, 45, 78 | Platine phono intégrée: oui | Enregistrement USB: oui | Bluetooth: non | Dimensions (hwd): 14x45x35cm

Profil mince

Entraînement direct

Enregistrement USB

Peut être battu pour le son

L’AT-LP120USB d’Audio Technica a été récemment remplacé par ce modèle mis à jour. L’original était sans aucun doute l’une des meilleures platines vinyles à petit budget que vous puissiez acheter en raison d’un son clair et solide, d’une platine phono intégrée et d’un enregistrement USB.

De nombreuses fonctionnalités qui en ont fait une plate-forme supérieure sont restées sur le 120X, notamment un enregistrement USB de qualité, une entrée commutable et une vitesse de 78 tr / min (la seule platine de cette liste à offrir cette option).

Les principaux changements comprennent une conception améliorée et mince, ainsi que des mises à jour du moteur et du contrôle anti-patinage qui ont été introduites pour améliorer les performances globales.

Cette platine vinyle économique est à entraînement direct, il n’y a donc pas de courroie à craindre et, comme son prédécesseur, la configuration est ultra-simple et conviviale pour les débutants.

(Crédit d’image: Pro-Ject)

9. Pro-Ject Essential III

Une platine vinyle funky à petit budget si facile à installer

Prix: 319 £ / 349 $ | Opération: manuel | Conduire: ceinture | Cartouche: Ortofon OM 10 | Vitesses: 33 ⅓, 45 | Platine phono intégrée: non | Enregistrement USB: non | Bluetooth: non | Dimensions (hwd): 11x42x33cm

Ça a l’air super

Ça a l’air génial

Configuration simple

Qualité de fabrication

Pro-Ject est un nouveau venu sur le terrain. Ils ont commencé alors que les ventes de vinyle semblaient être sur une diapositive terminale, mais se sont taillé une bonne réputation au cours des 20 dernières années, car le vinyle lui-même a fait son retour.

Pro-Ject a deux platines vinyles à un prix inférieur à celui-ci – l’élémentaire (150 £) et le primaire (190 £) – mais appelle le 240 £ Essential III sa «première véritable offre hi-fi». Il est peut-être fait de MDF mais il ne ressemble pas ou ne joue pas comme un «jeu de budget» – et vous pouvez même le mettre à niveau …

La platine vinyle Essential III A est livrée avec une mise à niveau de plateau en acrylique (appelée Pro-Ject Acryl-IT E) pour un supplément de 40 £ – et c’est de l’argent bien dépensé.

Lire l’intégralité Test de la platine vinyle Pro-Ject Essential III

Les meilleures offres de platine vinyle économiques du jour

Platine vinyle Rega Planar 1 Gloss …

Platine vinyle USB SONY PS-HX500 -…

Sony PS-LX310BT Bluetooth …

Platine vinyle Pro-Ject T1 Walnut …

Tourne-disque USB Lenco L-85, …

Platine vinyle Pro-Ject Primary E

Audio-Technica AT-LP120X …

Pro-Ject Essentiel III …