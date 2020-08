Le rappeur 645AR, né dans le Bronx et basé à Atlanta, a partagé une nouvelle chanson avec FKA twigs. Oui, vous avez bien lu: le rappeur en plein essor et artiste londonien à plusieurs traits d’union a collaboré sur un morceau intitulé «Sum Bout U». La chanson est produite par SenseiATL, avec coproduction par El Guincho. «Sum Bout U» arrive avec une vidéo conçue par FKA twigs et réalisée par Aidan Zamiri. Regardez ci-dessous.

Aujourd’hui, FKA twigs a lancé une collecte de fonds qui fournit une aide financière directe aux strip-teaseuses et aux travailleuses du sexe en faisant un don de 10000 £. Les fonds seront répartis entre SWARM, Lysistrata et East London Strippers Collective (ELSC). «J’ai l’impression que le moment est venu pour moi de faire un pas en avant, de rendre hommage et de mettre en lumière les défis auxquels les travailleuses du sexe sont confrontées, en particulier en ces temps incertains», a-t-elle écrit sur Instagram. «Les travailleuses du sexe que je connais et que j’ai rencontrées ont de la discipline, de l’artisanat, du talent et une éthique de travail – non seulement elles méritent mieux à long terme, mais leurs revenus ont été anéantis par le verrouillage et beaucoup sont invisibles à l’aide financière disponible pour les autres. » Lisez son article complet ci-dessous et consultez le GoFundMe.

Le dernier album de FKA twigs, MAGDALENE, est sorti l’automne dernier. Cette année, elle a collaboré avec le mystérieux producteur Slingbaum, Nicolás Jaar, Headie One et Fred again .., the 1975, et Ty Dolla $ ign.

645AR est connu pour sa technique de rap grinçant. Il a gagné en popularité l’année dernière avec «Bible and a K», suivi de «4 Da Trap». Depuis, il a signé avec Columbia Records, partageant les singles «In Love With a Stripper» et «Yoga».

