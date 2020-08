En octobre de l’année dernière, Poulains Il nous a offert son magnifique album Tout ce qui n’est pas enregistré sera perdu Pt 2. 10 mois après sa sortie (même si cela semble 10 ans), il est encore trop tôt pour s’attendre à du matériel original. Mais cela ne veut pas du tout dire que les Anglais ont oublié leurs fans.

Cette année, Foals nous a donné la vidéo de «Wash Off» où on nous a appris à nous laver les mains, ont célébré l’anniversaire de leur premier album Antidotes avec un livestream spécial, et le mois dernier, ils ont publié le premier épisode de Collected Reworks, un projet de remix que d’autres artistes ont fait du groupe. Pas mal, non?

Recueilli Reworks Vol.II

Aujourd’hui, nous voulons partager la deuxième tranche de ce projet Collected Reworks Vol.II. Les poulains sont retournés dans ses dossiers pour redécouvrez les remixes dance et électroniques les plus créatifs de son vaste catalogue et il existe plusieurs bijoux qui ne manqueront pas de vous offrir des journées complètes de mouvement.

Foals a créé cet épisode avec un nouveau remix de « Wash Off » avec l’aimable autorisation de KUU, un nouveau projet d’Alex Metric et Riton. On peut aussi retrouver un plongeon dans les premières années des Anglais avec le remix de Surkin à « Hummer ». Cet artiste français a produit M.I.A. Là-bas, nous avons également une version de Mura Masa à «Night Swimmer» et Jono Ma, un ami de Foals et ancien partenaire de tournée avec Jagwar Ma, participe avec une version pleine de beats à Montagne à mes portes.

Vous pouvez également lire: FOALS LANCE UN ALBUM AVEC DES REMIXES DE LEURS CHANSONS RÉALISÉS PAR D’AUTRES ARTISTES

Dans des remixes tout aussi intéressants, on peut trouver des plans dans des tons sombres de « What Went Down » par The Haxan Cloak, le créateur de la musique culte du film Milieu. Bande passante, le duo, qui se compose du bassiste pour Tool, Justin Chancellor et Scott Kirkland de The Crystal MethodIls ont également attisé un gros épisode de «What Went Down».

Recueilli Reworks Vol.II C’est le deuxième volet d’une série de trois albums qui présente le meilleur des remixes à sa discographie. Le dernier volume de la série sortira plus tard cet été, avant que les faits saillants ne soient compilés dans le Reworks collectés coffret vinyle, à paraître le 9 octobre. Si vous avez envie de ce joyau d’une collection, vous pouvez le précommander ici. Le coffret comprendra trois vinyles de 140 grammes dans les couleurs jaune, vert et rose.

Vous pouvez également lire: FOALS VS. CORONAVIRUSES: ILS VOUS APPRENNENT À VOUS LAVER LES MAINS DANS LA NOUVELLE VIDÉO DE «WASH OFF»

Vous pouvez faire partie de «Collected Reworks»!

Donc, vous ne restez pas à l’écart de cette excellente compilation de remix de Foals, Le groupe invite ses fans à inclure leurs propres versions dans Collected Reworks. Les fans peuvent télécharger ici les fichiers PSD modifiables des deux volumes et partager leurs propres interprétations avec Poulains sur les réseaux sociaux dont le hashtag #CollectedReworks.