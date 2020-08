C’est une chose rare qu’un groupe puisse prendre d’assaut les charts grand public avec un son révolutionnaire complet dès sa première tentative. Mais c’est ce qu’Alice in Chains a fait lors de la sortie de Facelift en 1990.

Bien que Dirt soit souvent considéré comme leur opus magnum, Facelift est la source – l’album dont tous les autres albums ont jailli. Et son influence se fait encore sentir aujourd’hui. Pour célébrer son 30e anniversaire, nous examinons l’impact de Facelift sur la scène musicale du début des années 90, comment il a façonné le son du groupe et où vous pouvez trouver ses empreintes digitales aujourd’hui.

Avant que Facelift n’atteigne les charts, le glam metal dominait le Billboard 100. Des groupes comme Whitesnake, Poison et Mötley Crüe dominaient les charts et le contenu lyrique était une ode hédoniste à la fête et à la vie à l’excès. Facelift signifiait un renversement de la marée.

Il a frappé les stations de radio comme un coup de pied dans les couilles. Le son unique inspiré du hard rock, du heavy metal et du blues était confiant, inhabituel et presque entièrement formé. Il y avait suffisamment d’éléments reconnaissables de genres familiers pour aider à lier le son à la scène métal, mais suffisamment d’une nouvelle approche pour la rendre intéressante. La preuve est dans son héritage – trente ans plus tard, vous pouvez toujours trouver certains des tubes les plus appréciés du groupe sur ce premier album, notamment Man in the Box, We Die Young et Bleed the Freak. Après la sortie de leur deuxième single, il ne faudrait que 18 mois à cet album pour catapulter AIC dans le courant dominant.

Les membres fondateurs du groupe, Jerry Cantrell (guitare / chant) et Layne Staley (chant), s’inspiraient d’expériences vécues avec la dépression, la dépendance et les dures réalités de la vie pour écrire des paroles très différentes des thèmes définis dans le glam rock. Le résultat était une représentation brute mais résonnante d’une jeunesse désabusée.

«We Die Young parle de la violence des gangs. C’est quelque chose qui se passait à Seattle et quelque chose qui nous a ouvert les yeux », a déclaré Staley à MuchMusic. «Les choses devenaient incontrôlables – des incidents où des enfants se faisaient tirer dessus et leurs chaussures de tennis arrachées de leurs cadavres. Il semble que ces enfants meurent de plus en plus jeunes et se livrent à des activités de gangs. «

Le contenu lyrique de Man in the Box est sans doute l’une des raisons pour lesquelles il a eu un tel impact lors de sa sortie à la radio en 1990. Omineux et brut, le ton est établi dès ces premières lignes (je suis l’homme de la boîte , enterré dans ma merde) et est largement considéré comme le morceau qui a fait le groupe.

Love, Hate, Love est l’exploration sombrement candide de Staley d’une relation amoureuse tumultueuse. Bleed the Freak est une exaltation venimeuse de vengeance. Sunshine a été écrit par Cantrell sur la mort de sa mère. « Quand elle est décédée, c’était une période vraiment merdique », a-t-il déclaré au magazine Spin, « je ne savais pas comment y faire face à l’époque, et je ne sais toujours pas. »

Bien que des groupes comme Cannibal Corpse exploraient également des thèmes lyriques plus sombres pendant cette période, il n’avait pas le même impact émotionnel que Facelift. De même, la première vague de musique emo battait son plein au début des années 90, mais les auditeurs grand public n’étaient pas tout à fait prêts à l’accepter – Alice in Chains a frappé un sweet spot et l’a dominé dès le départ.

Au fil des années 90, le nu metal a repris les thèmes lyriques maussades du grunge et les a reconditionnés. Linkin Park, Slipknot et Korn se sont appuyés sur des expériences personnelles de dépendance, d’abus, de dépression et d’obscurité pour alimenter leur musique. Le succès durable de ces groupes est la preuve que l’honnêteté lyrique brutale est toujours très populaire aujourd’hui.

«Je crois que sur Facelift, Layne représentait un monde sombre de l’extérieur en regardant à l’intérieur. Ce n’est que plus tard qu’ils ont été à l’intérieur de la vue», a déclaré Dave Jerden, producteur de Facelift.

(Crédit d’image: Alison Braun / Michael Ochs Archives / .)

Le premier album d’AIC a joué un rôle essentiel dans le changement du son de la musique populaire à l’époque et a continué à avoir des ramifications au sein de la scène nu metal dans les années suivantes. Avant l’arrivée du grunge, des chanteurs masculins comme Axl Rose, Bruce Dickinson et Rob Halford avaient popularisé un style de chant haut de gamme. Entrez Layne Staley et son baryton « yarling ». Son style vocal était si différent de la norme que certaines stations de radio ne voulaient pas donner de temps d’antenne à AIC parce qu’il «sonnait mal».

« Je savais que cette voix était le gars avec qui je voulais jouer. On aurait dit qu’elle venait d’un motard de 350 livres plutôt que d’un petit Layne maigre. Je considérais sa voix comme ma voix », a déclaré Cantrell à Rolling Stone en 2002. Ce style vocal unique fait encore écho chez Sully Erna et Hugo Ferreira.

La voix unique et les harmonies obsédantes et sombres étaient le complément parfait à l’accordage drop-D de Cantrell – un élément stylistique qu’il dit avoir repris de Tony Iommi et Eddie Van Halen (bien que Kim Thayil de Soundgarden ait également revendiqué une partie du crédit).

« [Drop-D] la guitare me sonne mieux, elle sonne plus grosse et plus épaisse », a déclaré Cantrell à Rock & Roll Fantasy Camp Q&A. « Beaucoup de groupes que j’aimais ont joué avec un peu plus d’accordages que 440 ou autre. J’ai toujours aimé le poids de ça, il semblait avoir un peu plus d’attitude que 440. »

Certaines des pistes les plus appréciées de Dirt sont clairement calquées sur les éléments stylistiques de la marque mis au point par Facelift. Cela est plus évident dans Them Bones, Rain When I Die et Angry Chair, qui utilisent la guitare talk box et des harmonies hurlantes oppressantes. La vulnérabilité brute qui a touché un tel nerf auprès des auditeurs avait été réglée. Les voix de marque avaient été empilées pour augmenter leur impact. L’angoisse lyrique était encore plus sombre. Vous pouvez entendre des techniques très similaires dans des morceaux ultérieurs comme Drone, Heaven Beside You et The Devil Put Dinosaurs Here.

«C’est sur le lifting qu’Alice In Chains a trouvé son style», dit Jerden. «Et Man in the Box a été la première chanson qui a introduit le monde au son grunge. Ce n’était jamais un cas de chance. Ce record était censé être.

Le chanteur de Cane Hill, Elijah Witt, est d’accord: « Je pense que Man in the Box est la chanson qui les a amenés là où ils voulaient être, car si vous écoutez Dirt, c’est clairement la direction dans laquelle ils voulaient aller. »

À trente ans, l’impact et l’influence du Facelift ne montrent aucun signe de ralentissement. Son son caractéristique est indélébile – des traces de celui-ci peuvent être trouvées dans l’ADN des boues métalliques et du métal nu. Ce dernier adopterait également des techniques de distorsion pour ajouter du grain et de la texture à leur son.

La combinaison de hard rock dirge et de voix tirées est évidente dans la musique de Godsmack (qui a pris son nom directement d’un titre de chanson AIC) Dilly Dally, Windhand et Deftones. Le même mélange de voix éthérées et de distorsion de guitare superposées à des basses oppressantes se retrouve également dans la musique sombre et folklorique d’Emma Ruth Rundle et Chelsea Wolfe.

Les thèmes lyriques angoissés et brutalement honnêtes rendus accessibles dans Facelift sont devenus si ancrés dans certains genres de métal qu’il est difficile d’imaginer à quoi pourrait ressembler cette musique sans eux.

Alors que Facelift fête ses 30 ans, il n’y a vraiment pas eu de meilleur moment pour coller cet album et profiter du son qui a lancé une nouvelle ère de la musique.