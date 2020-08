L’Ill Na Na est de retour.

Cela fait près de deux décennies que Foxy Brown a sorti un album, mais l’icône du rap de Brooklyn fait son retour tant attendu sur le nouvel album de Nas, King’s Disease. Sur le film «Full Circle» produit par Hit-Boy, Fox Boogie Brown retrouve ses collègues membres du cabinet Nas, AZ et Cormega.

Foxy arrive vers la fin avec un vers tueur qui rend hommage à l’âge d’or du hip-hop. «Ill Na Na top 5, ni ** a, dead or alive / Ni ** a or bitch, Firm mafiosa shit», rappe-t-elle de son ton rauque. « Ayo Esco, nomme une chienne fu ** avec moi / A fait une balle, est rentré à la maison, Brooklyn m’a donné la clé / Pas de casquette cependant, les faits cependant, ni ** a, c’est vraiment du rap, cependant / Comme vraiment si, mon ni ** a, elle est vraiment de retour.

Le Dr Dre, qui a signé The Firm sur son label Aftermath dans les années 90, fait même une apparition surprise à la fin. « M’a fait sortir ici sur ma merde de meurtre au premier degré / Les vergetures de cet art, ont donné naissance à ça », rappe la légende de la côte ouest. «Et je me tiens à chaque mot de ceci / Malcom X avec un chèque, rideaux fermés, salope.

Foxy est restée à l’écart des projecteurs depuis la sortie de son album de 2001 Broken Silence. En 2008, elle sort sa mixtape Brooklyn’s Don Diva. Dix ans plus tard, elle collabore avec Nicki Minaj sur «Coco Chanel» pour l’album Queen de ce dernier.

Formé en 1996, The Firm était composé de Nas, Foxy, AZ et Cormega, qui a été évincé du groupe et remplacé par le rappeur Nature avant la sortie du premier album de The Firm en 1997, The Album, leur seul et unique album.

Le premier album de Nas en deux ans, King’s Disease, est sorti vendredi avec des apparitions supplémentaires de Big Sean, Don Toliver, Lil Durk, Anderson .Paak, et plus encore.