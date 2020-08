Au début de ce 2020 – et quand les choses n’étaient pas aussi laides qu’aujourd’hui -, Gorillaz a publié les premières avant-premières de sa série musicale Song Machine, celui où le célèbre groupe virtuel s’est associé à plusieurs invités spéciaux, qui ont joué aux côtés de 2-D, Noodle, Murdoc et Russel, dans les célèbres Kong Studios.

Ils ont commencé par nous montrer en janvier de cette année « Momentary Bliss », une collaboration explosive avec slowthai et Des esclaves. À partir de là et heureusement, ils ont sorti des chansons presque tous les mois, puis des chansons comme « Je désolé » avec Fatoumata diawara, « Bélier » qui a la participation du légendaire Crochet de Peter et Géorgie, et « À quelle distance? » En l’honneur de Tony Allen où il rappe Skepta.

La bonne chose est que dans la quarantaine nous avons de la musique de Gorillaz

Ils ont récemment publié l’hypnotique « Vendredi 13 » avec Octave Essie et « PAC-MAN » près de Écolier Q. Mais au-delà d’être coincés dans la musique – que nous aimons – les membres de Gorillaz sont restés actifs dans ces temps complexes auxquels nous sommes confrontés, car à la suite du meurtre de George Floyd à la mi-mai, ils ont tous rejoint le mouvement Black Lives Matter.

Si quelque chose les caractérise – bien qu’il s’agisse d’un groupe animé – c’est que nous tenir constamment au courant de ce qu’ils font. Soit avec de fausses cartes postales du monde, soit avec quelques notes qu ‘«ils s’écrivent», Ils nous disent où ils sont et où ils vont. Mais cette fois ils mettront en place quelque chose de très spécial que tous leurs fans ne peuvent pas manquer, une expérience unique que nous sommes sûrs que vous allez adorer.

Grâce à leur compte Twitter, ils ont annoncé que Noodle et 2-D profiteront de l’un de ces jours en quarantaine pour discuter avec leurs fans. Oui, comme vous le lisez, le guitariste et le leader du groupe rIls résoudront les questions que tout le monde se pose sur les chansons de la Song Machine, ainsi que le processus créatif, l’enregistrement et autres de cet étrange disque, qui a un pur collaborateur lourd.

Si vous voulez parler à ces deux grands personnages et leur faire répondre tous les deux à tous les doutes qu’ils ont sur cet album, On vous dit que les membres de Gorillaz seront ce jeudi 6 août à 11 heures du matin via Reddit. Mais le jour venu, écoutons la dernière chanson sortie par le groupe animé, «PAC-MAN» aux côtés du rappeur ScHoolboy Q: