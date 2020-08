POISONde Rikki Rockett a rendu hommage à Frankie Banali, décédé plus tôt cette semaine après une bataille contre le cancer du pancréas.

Plus tôt aujourd’hui, Fusée a publié un Instagram photo de lui avec le RIOT SILENCIEUX batteur, et il a inclus le message suivant: « J’ai rencontré Frankie Banali quand POISON et RIOT SILENCIEUX fait une petite tournée ensemble en 1986. Frankie était de loin la rockstar la plus cool que j’aie jamais rencontrée à ce moment-là. Nous sommes restés amis depuis.

« Frankie était la quintessence d’être un simple tireur, mais une personne super gentille en même temps.

« Quand Frankie et [his wife] Regina m’ont contacté parce qu’ils savaient que j’avais traversé ma propre bataille, je les ai tout de suite mis en contact avec mes médecins. À ce moment-là, ils n’avaient aucun procès en suspens qui, à leur avis, était meilleur que les options qui lui étaient proposées à l’époque.

« Frankie combattu comme une banshee, mais la bête était implacable.

« Je n’ai jamais eu cette recette de pâtes, Frankie. Allez au diable!

« Aime toujours mon frère … »

L’homme de 59 ans Rikki, dont le vrai nom est Richard Allan Ream, a été déclaré indemne de cancer en 2016 après avoir subi un traitement expérimental.

En juin 2015, Rikki a rendu visite à son médecin de soins primaires avec un mal de gorge. Son médecin a trouvé une petite tumeur à la base de sa langue, et Rikki a appris qu’il avait un cancer de la bouche lié au virus du papillome humain (VPH). Il a enduré neuf cycles de chimiothérapie et 37 séances de radiothérapie. La tumeur a initialement répondu, mais est revenue trois mois plus tard, se propageant à ses ganglions lymphatiques. Rikki puis vu Dr Ezra Cohen à l’UCSD Moores Cancer Center, qui l’a aidé à s’inscrire à un essai clinique sur le pembrolizumab (Keytruda). RikkiLa tumeur de a répondu immédiatement. Un peu plus de deux mois après le début du procès, une analyse a révélé que sa tumeur avait rétréci de plus de 90%. Aujourd’hui Rikki est sans cancer, aime jouer avec son groupe, POISON, s’occupant de ses deux enfants et pratiquant le Jiu-Jitsu brésilien.

Frankie a reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade IV le 17 avril 2019 et six mois à vivre. Il a mené jusqu’à la fin une bataille de 16 mois, courageuse et inspirante, et a continué à jouer en direct aussi longtemps qu’il le pouvait. La chimiothérapie standard a cessé de fonctionner et une série d’accidents vasculaires cérébraux a rendu impossible la poursuite d’un essai clinique. Il a finalement perdu le combat à 19h18. le 20 août à Los Angeles entouré de sa femme et de sa fille.

Banali a reçu un diagnostic de cancer du pancréas après s’être rendu aux urgences pour essoufflement, douleur aux jambes et perte d’énergie. Un scan de ses poumons a permis de capturer une image de son foie, où les premières taches ont été vues. Puis vint la découverte d’une tumeur sur son pancréas.

Il était en traitement depuis le printemps de l’année dernière et a récemment terminé sa 21e série de chimiothérapie dans l’espoir de réduire ou de contrôler le cancer.