La carrière durable de ce grand guitariste a été lancée par son album de 1987, souvent copié, Surfing With The Alien, menant à une multitude de disques à succès, de nominations aux Grammy Awards, de séjours avec Mick Jagger, Deep Purple et bien sûr son supergroupe Chickenfoot.

Avec son dix-septième album, Shapeshifting, faisant basculer le chapeau à ses héros et à son passé, Joe Satriani nous raconte la musique qui «est toujours avec lui». (Spoiler: c’est un fou de Jimi Hendrix.)

La première musique dont je me souviens avoir entendu

Mes parents jouaient du jazz et du classique, tandis que mes frères et sœurs aînés adoraient Chuck Berry et Elvis, mais le plus fort souvenir est de rester assis dans notre voiture Dodge de 1949 et d’entendre Santo And Johnny’s Sleep Walk à la radio. Cela me ramène toujours vraiment.

Le plus grand album de tous les temps

Electric Ladyland de Jimi Hendrix, pour l’étendue du matériau, pour son caractère révolutionnaire. Quelle merveilleuse invitation de Jimi à toutes les différentes facettes de sa créativité. 1983… (Un Merman que je devrais devenir)? Personne ne faisait ces sons!

Le héros de la guitare

Il y a plusieurs! Beaucoup d’entre eux sont mes amis, et il y a une règle non écrite selon laquelle vous ne les mentionnez pas, donc c’est Hendrix. Il excellait dans tant de catégories: la capacité musicale naturelle, l’originalité, l’abandon complet de leur art. Il était dans le monde analogique – rasoirs et cassette, pas de numérique – et il vient de le faire.

Le chanteur

John Lennon. En partie à cause de ma naissance et de ma jeunesse. Mais il a couvert toutes ces bases: il a dévoilé son âme, il a tout essayé et a pris des risques. Il pouvait chanter une chanson d’amour mais crier toujours comme un fou.

L’auteur-compositeur

Je vais mettre Lennon, McCartney et Harrison ensemble ici, car tous les trois ont changé la façon dont les chansons étaient écrites. Ils ont écrit de belles chansons, des chansons amusantes, des chansons qui se lèvent et crient et rampent dans le coin et pleurent. C’est monumental ce qu’ils ont fait.

Mon héros culte

Au début des années quatre-vingt, je suis allé voir Mick Ronson jouer au Old Waldorf à San Francisco. Nous étions totalement dans tout ce qu’il faisait avec David Bowie, et le voici dans ce minuscule club avec nous, des idiots qui le regardaient. Nous avons toujours pensé qu’il était le plus cool.

Le groupe le plus sous-estimé de tous les temps

Je me suis souvenu du Gang Of Four quand Andy Gill est décédé [in February]. Love Like Anthrax était une chanson incroyable, si importante dans mon développement. Je pense qu’ils sont entrés dans la tête de beaucoup de musiciens et leur ont fait comprendre que vous pouvez faire une déclaration musicale sans copier tout le monde.

La première chanson que j’ai interprétée en direct

Funk 49 par James Gang, ou peut-être Volunteers par Jefferson Airplane. Quoi qu’il en soit, c’était au Carle Place High School Dance, à New York, un samedi soir de 1971. Je ne jouais de la guitare que depuis quelques mois.

Le meilleur disque que j’ai fait

Eh bien, ce sera le nouveau, non? [knowing laugh]. Alors que le souvenir de l’enregistrement de Shapeshifting s’estompe, je peux l’entendre en tant qu’auditeur, pas en tant que musicien à l’intérieur regardant vers l’extérieur. Je travaille sur toutes les parties de la tournée et je me surprends avec tout ce que nous avons fait. Je suis très enthousiasmé par la variété des styles de musique et de guitare.

Le meilleur album live

Band of Gypsys de Hendrix. Ce n’est pas un enregistrement parfait, mais j’écoute le cœur et l’âme. Il a changé le cours de la musique en une soirée. S’il ne contenait que cette version de Machine Gun, cela me suffirait. C’est la Bible, le grimoire de la guitare électrique

Le pire album que j’ai fait

Mon premier EP [Joe Satriani], de retour dans quatre-vingt-quatre. Pas de basse, batterie, claviers. Juste de la guitare, envelopper les micros dans du papier d’aluminium et les tapoter avec une clé Allen pour obtenir des sons de grosse caisse. Une partie de la musique est douce, et j’adore le fait qu’elle soit avant-gardiste, mais je ne sais pas pourquoi je pensais que les gens voudraient entendre ça!

Mon plaisir coupable

Chaque fois que je mets Greta Van Fleet, quelqu’un, généralement une personne plus âgée, dira: « Qui sont ces gars qui arnaquent Led Zeppelin?! » Donnez-leur une pause! Il y a des groupes d’une génération plus âgés qu’eux qui semblent le faire pour l’argent et la gloire, mais pour moi, ces gars semblent aimer cette musique et ils ont une vraie étincelle.

Ma chanson de fête du samedi soir

Casino Boogie from the Rolling Stones ‘Exile On Main St. J’adore la musique quand elle est pure, quand on peut oublier la technique et que ça met juste un sourire sur votre visage.

La chanson qui me fait pleurer

Il y a quelque chose dans la voix de John Lennon sur Across The Universe. Je suppose que cela me fait penser à lui et à sa vie ainsi qu’à ce qu’il chante.

Ma chanson ‘In the mood for love’

Tout ce que Mme Satriani aime! Vous ne pouvez jamais dire, c’est peut-être le début de Van Halen, que j’aime aussi. Les premiers trucs de David Lee Roth avaient cet attrait sexy et énergique – tous les quatre y allant, vous pouviez ressentir cette énergie juvénile.

La chanson que je veux jouée à mes funérailles

Honnêtement? Je suggérerais pas de musique. Mon son préféré est le vent dans les arbres. Cette légère susurration est un beau son. La musique peut pousser les boutons des gens de différentes manières. Vous pensez que vous jouez la chanson funéraire parfaite, et la moitié de la congrégation se demande pourquoi vous jouez leur chanson du samedi soir!

Changement de forme est sorti maintenant.

