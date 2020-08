Le légendaire producteur et ingénieur de rock Martin Birch est décédé à l’âge de 71 ans.

La nouvelle a été confirmée sur Twitter par le chanteur de Whitesnake David Coverdale, qui a déclaré: «C’est le cœur très lourd que je viens de vérifier que mon très cher ami et producteur Martin Birch est décédé.

«Martin a joué un rôle important dans ma vie, il m’a aidé de la première fois que nous nous sommes rencontrés à Slide It In. Mes pensées et mes prières à sa famille, à ses amis et à ses fans. »

Birch a travaillé sur certains des albums les plus connus du rock avec des artistes tels que Iron Maiden, Deep Purple, Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Fleetwood Mac et Rainbow.

Il a d’abord collaboré avec Deep Purple pour Concerto For Group And Orchestra en 1969 et a continué à travailler sur des albums tels que Deep Purple In Rock, Machine Head, Burn et Stormbringer. Cela l’a amené à se connecter avec Iron Maiden pour leur album Killers de 1981.

Cela a commencé une longue relation entre Birch et Maiden, avec Birch derrière le bureau pour les neuf prochains albums du groupe, dont The Number Of The Beast, Powerslave, Somewhere In Time et Fear Of The Dark.

S’adressant à Classic Rock à propos de The Number Of The Beast de 1982, Birch a déclaré: «J’ai eu le même sentiment sur The Number Of The Beast que lorsque nous avons fait Machine Head de Deep Purple. C’était le même genre d’atmosphère, le même genre de sentiment, comme, quelque chose de vraiment bien se passe ici.

«Je me souviens que nous avons passé des années à réussir l’intro vocale de la chanson titre. Nous l’avons fait encore et encore jusqu’à ce que Bruce Dickinson dise: «Ma tête se fend. Ne pouvons-nous pas avancer et faire autre chose et y revenir? »Mais je ne l’aurais pas laissé faire autre chose tant qu’il n’aurait pas obtenu la perfection. Cela l’a rendu fou.

Birch avait également une association étroite avec Coverdale et Whitesnake, prêtant ses talents à plusieurs disques, y compris Trouble de 1978 à Slide It In en 1984. Il a travaillé avec Rainbow sur des disques dont Rising et Long Live Rock ‘N’ Roll, et a conçu un trio de Albums de Wishbone Ash: leurs débuts éponyme en 1970, Pilgrimage l’année suivante et Argus de 1972.

Avec Black Sabbath, il a été producteur et ingénieur sur Heaven And Hell et Mob Rules, tandis que Birch a également travaillé avec Fleetwood Mac entre 1969 et 1973, Jon Lord sur son matériel solo, Jeff Beck, Peter Green, Gary Moore et Michael Schenker Group.

Geezer Butler de Sabbath a rendu hommage à Birch, en disant: «Vraiment triste d’apprendre le décès de Martin Birch. Producteur génial. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui sur les albums de Black Sabbath Heaven And Hell et Mob Rules. Condoléances à Vera et à sa famille. «

