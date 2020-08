Jack Sherman, le guitariste le plus connu pour jouer sur Red Hot Chili Peppers Premier album éponyme et co-écrit une grande partie de leur deuxième album, Freaky Styley, est décédé aujourd’hui à l’âge de 64 ans. La cause du décès n’est pas encore déterminée. Il était le deuxième guitariste du groupe après le départ de Hillel Slovaque, qui revint plus tard dans le groupe, remplaçant Sherman en 1985.

Le groupe a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, l’écriture, «Nous, membres de la famille RHCP, souhaitons à Jack Sherman une navigation fluide dans les mondes au-delà, car il est décédé. Jack a joué sur notre premier album ainsi que sur notre première tournée aux USA. C’était un mec unique et nous le remercions pour tous les moments bons, mauvais et entre les deux. Paix sur la plate-forme de boogie.

Le bassiste Flea a commenté le message, «Love to Sherm».

Lorsque les Red Hot Chili Peppers ont été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame en 2012, Sherman, ainsi que quatre des huit guitaristes qui avaient joué avec le groupe, ont été exclus de l’induction. Il a dit à Billboard à l’époque: « » Je ne prétends pas avoir apporté autre chose au groupe … mais avoir persévéré dans des conditions difficiles pour essayer de faire fonctionner le truc, et je pense que c’est ce que vous faites dans un travail, en regardant en arrière. Et cela a été déshonoré. Je suis déshonoré et ça craint. » Le groupe a affirmé que la décision était celle du Hall, pas la leur.

Le leader Anthony Kiedis a ensuite répondu via son autobiographie: «Dieu bénisse Jack, il a gardé le groupe à flot pendant un an, et s’il ne l’avait pas fait, les années à suivre n’auraient probablement pas été le cas.»

Sherman a ensuite contribué à l’album RCHP Lait maternel et The Abbey Road EP. Il a également travaillé avec des artistes de premier plan comme Bob Dylan et George Clinton.

