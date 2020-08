NONPOINT chanteur Elias Soriano a récemment parlé au « Les répliques » podcast sur l’importance du mouvement «Black Lives Matter», qui a récemment pris de l’ampleur à la suite des manifestations contre les meurtres odieux de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres Noirs non armés.

Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): « Quiconque nous connaît connaît notre message. Je suis une personne de couleur. Mon guitariste est une personne de couleur. Mon batteur est une personne de couleur. Nous avons tous vu les hauts et les bas de l’inégalité. J’en ai traité plus que vous ne pouvez l’imaginer. J’ai reçu des menaces de mort, des gens m’ont appelé plus souvent que je ne peux compter sur les deux mains. Et, comme vous pouvez le constater, Je suis une personne relativement légère.

« Il y a une importance dans le message et dans tout ce qui se passe actuellement dans le monde », a-t-il poursuivi. «J’ai l’impression que nous l’avons dit depuis des décennies maintenant, et maintenant il est temps pour nous de peut-être nous asseoir un peu et de laisser ceux qui étaient silencieux à ce sujet pendant un certain temps parler.

«Je dois dire que je suis vraiment très fier de notre genre, d’artistes comme Robb Flynn [[TÊTE DE LA MACHINE]qui parlent constamment – la gamme d’artistes qui se réunissent pour vraiment aider à diffuser le message sur le maintien de l’égalité et du bonheur les uns autour des autres. Je suis donc enthousiasmé par le temps et je suis heureux de voir une partie de notre message se concrétiser. «

Soriano a reconnu que certains des artistes de couleur les plus talentueux n’ont pas réussi à réaliser leur potentiel commercial en raison du racisme enraciné qui existe dans la société américaine depuis des générations.

« Si vous allez aussi loin que COULEUR VIVANT, c’est évident « , dit-il. » Avons-nous jamais laissé cela nous ralentir? Non bien sûr que non. Au moins en interne. Vous jouez la main qui vous est distribuée, et je suis vraiment douée pour bluffer.

« Nous avons survécu aussi longtemps que nous l’avons fait, et je me repose sur notre fanbase et notre musique, et, encore une fois, notre message. Et j’ai l’impression que c’est suffisant. »

En juin dernier, NONPOINT a sorti un clip passionné pour la nouvelle version de sa chanson « Lignes de front », rebaptisé « Remember Me (A Frontlines Tribute) ».

« Lignes de front » était le deuxième single de NONPOINTsixième album studio de 2010 « Miracle ».

NONPOINT est actuellement en studio et sortira de la nouvelle musique cet automne.

Bien que NONPOINT n’a jamais fait une grande percée commerciale, le groupe a eu une paire de Top 25 des succès rock grand public, y compris « La vérité » et « Balle avec un nom ».

NONPOINT a passé la majeure partie de 2019 à tourner pour soutenir son dixième album, « X », qui a été publié en août 2018. Le suivi de 2016 « Le rouge poison » a été produit par Fred Archambault, qui a déjà travaillé avec ATREYU et AVENGED SEVENFOLD, entre autres.

