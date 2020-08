Ces jours-ci, Peter Gabriel est un slaphead par nécessité. Ou, comme il le dit, en raison de «l’absence de follicules». Mais en 1978, alors qu’avoir la tête rasée vous marquait au mieux comme faisant partie de la culture skinhead boot-boy et au pire vous identifiait comme un sympathisant nazi, Gabriel a pris un rasoir à sa vadrouille par choix.

Le fait qu’il se tienne sur scène en agrippant un ours en peluche rose tout en chantant Moi et mon ours en peluche a ajouté à toute l’image incongrue. «C’était en fait la première chanson que j’ai jamais interprétée devant un public», dit Gabriel. «Le contraste était délibéré. Vous voulez croire que l’emballage n’est pas la principale priorité pour prendre des décisions initiales concernant les gens, mais c’est malheureusement le cas. Donc, en changeant l’emballage, j’espérais changer la perception.

Et toi? « Dans une mesure. Je pense que cela a fonctionné en Amérique, mais en Angleterre, je ne pense pas avoir jamais dépassé cette personnalité de la classe moyenne, ex-rock progressif. «

Etrange mais vrai. La première rencontre de la plupart des gens avec Peter Gabriel remonte au milieu des années 80 et la vidéo Sledgehammer qui a apporté une touche de classe à la chaîne MTV en pleine expansion et l’a plongé dans les genoux d’une nouvelle génération. Et pourtant, des décennies après avoir quitté son personnage original de rock progressif dans Genesis, le fantôme persiste toujours.

Il n’est pas trop difficile d’établir une sorte de lien entre le type d’âge moyen qui se promène à l’envers sur scène en chantant Downside Up lors de sa dernière tournée et le même type coincé dans la tête d’un renard vêtu d’une longue robe rouge en 1972 chantant Watcher Of The Ciels.

Le lien est le sens dramatique de Peter Gabriel. C’est ce qui l’a rendu accro à la musique rock au milieu des années 60, alors qu’il était élève à l’école publique de Charterhouse étouffante et remplie de classes où le rock’n’roll était considéré comme subversif. (Si vous voulez goûter la saveur, essayez le film de Lindsay Anderson de 1969, If – Gabriel a auditionné pour un rôle, bien qu’il ne l’ait pas compris.)

Gabriel n’est normalement pas du genre à réfléchir à sa carrière. Pas quand il y a des singes Bonobo avec lesquels interagir. Pas quand Internet transforme l’industrie de la musique, donnant aux artistes la possibilité de prendre davantage le contrôle de leur travail. (Quand il a suggéré il y a une vingtaine d’années que les gens allaient bientôt accéder à la musique par téléphone, il s’est moqué de lui.) Pas quand il y a un scénographe primé qui trouve un moyen de vous permettre de marcher la tête en bas sur scène et un prix – réalisateur gagnant pour vous filmer en le faisant.

Mais assis dans un coin cosy du restaurant de l’hôtel Covent Garden, Gabriel se permet de se vautrer dans une petite nostalgie.

Les expériences formatrices rock’n’roll de Gabriel devant les portes de Charterhouse – souvent illicites, ce qui ne faisait qu’ajouter au frisson – étaient Otis Redding et The Nice. «J’ai pu voir Otis Redding en 1967 au Ram Jam Club de Brixton. Cela a été un moment pour moi », se souvient-il fièrement.

«Je n’ai jamais vraiment été un chanteur technique en tant que tel, ni un musicien. Je suis quelqu’un qui cherche la sensation de quelque chose et essaie de créer des images. Et entendre la voix et l’émotion d’Otis Redding était juste au-delà des mots.

«J’ai aussi vu Le Nice plusieurs fois. J’ai toujours pensé que The Nice avait été marqué par ELP à certains égards. Il fut un temps où Jimi Hendrix voulait rejoindre The Nice, et de nos jours, les gens pourraient regarder en arrière et se demander pourquoi, mais si vous voyiez The Nice, ils étaient passionnants à la fois musicalement et en termes de mise en scène, ce qui, je pense, faisait partie de l’appel à Hendrix. .

« Quand nous [Genesis] a écrit The Knife, très inspiré par [Genesis keyboardist] Tony Banks et mon enthousiasme pour The Nice. Terrible nom, cependant. Mais les mots n’ont jamais été le point fort de Keith Emerson », ajoute-t-il.

Mais c’était quelques années plus tard. De retour à l’intérieur des portes de la Chartreuse, la simple formation d’un groupe était considérée comme un acte de rébellion contre l’establishment, peu importe à quel point les premiers efforts de Gabriel, Banks et de leurs camarades d’école Michael Rutherford et Anthony Phillips étaient fantaisistes.

Leurs premiers noms de groupe – The Anon, The Garden Wall – témoignent de leur méfiance, même s’ils étaient bien organisés sur le plan musical dès le début. Gabriel leur avait suggéré de s’appeler les anges de Gabriel, ce qui aurait pu l’ouvrir à des critiques à la Keith Emerson, mais les autres n’étaient pas impressionnés.

En fait, ils ont reçu le nom de Genesis par le vieil garçon de Charterhouse, Jonathan King, qui a été le premier à repérer leur potentiel. Il avait eu un succès en 1965 avec Everyone’s Gone To The Moon et ce n’était pas comme s’ils avaient beaucoup d’autres contacts dans le monde de la musique, alors ils lui ont envoyé une cassette. King a enregistré son premier album en 68, From Genesis To Revelation sur le label Decca, que presque personne n’a acheté.

Mais ils savaient qu’ils pouvaient faire mieux, et une fois sortis des griffes de King, ils se sont rendus dans une maison de campagne juste à l’extérieur de Dorking où ils ont passé six mois à manger, à dormir et à répéter. À part faire des promenades l’après-midi, ils n’ont jamais quitté l’endroit. Comme Mike Rutherford l’a observé plus tard: «Nous étions bien trop intenses pour nous amuser.»

Cela signifiait qu’au moment où ils ont commencé à jouer des concerts, ils avaient un spectacle soigneusement préparé. Mais à ce moment-là, Gabriel a pris conscience qu’il était le seul à se tenir debout sur scène. «Et les autres n’avaient absolument aucune compréhension du stress que cela me mettait», se souvient-il. «Parce que c’était moi qui devais le vendre lors de concerts.

«Et c’était beaucoup de pression», poursuit-il, «parce qu’il y avait un public qui n’était pas du tout intéressé par ce que nous avions à offrir. De plus, nous avions toutes ces guitares à douze cordes qu’il fallait réaccorder entre chaque numéro. Ils resteraient assis là en silence, en train de s’accorder, et j’essaierais de l’accélérer parce que je pouvais sentir l’énergie du public se dissiper. C’est là que j’ai commencé, par désespoir, à raconter des histoires. «

Les monologues de Gabriel sont rapidement devenus une caractéristique des concerts de Genesis alors que le groupe a accumulé des poches de soutien dans des endroits comme Aylesbury, Godalming et Bath. Mais les progrès étaient douloureusement lents. Malgré des voyages à forfait avec Lindisfarne et Van Der Graaf Generator – les compagnons de label de Genesis dans leur nouveau domicile sur Charisma – les albums du groupe Trespass (70) et Nursery Cryme (71) se sont vendus piteusement peu d’exemplaires.

«Nous étions des laboureurs», admet Gabriel. «Je me souviens, après que nous y soyons allés depuis deux ou trois ans, discuté avec ce type qui disait qu’il formait un groupe appelé Curved Air. Et dans les trois mois environ, ils nous ont dépassés dans les charts. Nous étions assez déprimés de pouvoir faire beaucoup plus dans un laps de temps plus court que nous ne le pouvions.

Mais Genesis avait très peu de choses en commun avec ses pairs rock’n’roll. Alors que d’autres groupes se rendaient au fish and chips ou au pub après avoir installé leur équipement dans un lieu, les gars de Genesis sortaient leurs boîtes à lunch et mangeaient leurs sandwichs aux œufs et au cresson.

Le sexe et la drogue n’étaient pas non plus la principale motivation de leur rock’n’roll. «Nous avions lu ces choses», observe Gabriel. Et en ce qui concerne les drogues: «J’ai eu une étrange expérience avec les cigarettes de haschisch et je me suis promené avec les rires ou j’ai vomi. Ça ne le faisait pas pour moi. Une partie de cela était que j’avais une imagination très vive et je ne voulais pas vraiment perdre le contrôle. «

Genesis était même différent des autres groupes de rock progressif. Ils ont adopté une approche démocratique et collective de leur musique, et il n’y a pas eu de démonstration gratuite de flamboyance instrumentale. «C’était bien plus une approche de compositeur qu’une approche de joueur», reconnaît Gabriel. «Certains des autres groupes étaient de meilleurs joueurs que nous mais n’avaient pas la même approche que nous. Tony [Banks] et Steven [Hackett] auraient leurs moments mais ils étaient tous dans le contexte du groupe.

Un autre problème pour Gabriel était que tandis que sa voix fournissait une grande partie des préliminaires des chansons, les climax étaient souvent pilotés par des instruments, le laissant debout, inutile et frustré. «Le mieux que je puisse faire était de frapper un tambourin. En fait, j’aurais dû être utilisé sur un clavier ou un autre instrument, mais c’était une question de politique au sein du groupe.

Malgré tout le drame musical que Genesis pouvait évoquer, ce n’est que lorsqu’ils ont développé un élément visuel qu’ils ont commencé à être reconnus. Gabriel avait bricolé un eye-liner et rasé une cale dans les cheveux au-dessus de son front. Puis il a enfilé la robe de créateur Ossie Clark de sa femme (il s’est marié en 1971) («C’était une lutte pour y entrer») et une tête de renard pour un spectacle à Dublin en octobre 1972.

«À l’époque, l’Irlande n’était pas le pays le plus branché d’Europe», dit Gabriel avec euphémisme, «et il y avait un sentiment de choc palpable lorsque je suis monté sur scène. Je pensais que s’habiller était amusant, mais le reste du groupe était assez mal à l’aise à ce sujet. Il y a eu beaucoup de discussions sur la question de savoir si je devais faire ce genre de choses. Mais je suis un enculé obstiné, surtout quand les gens ne veulent pas que je fasse quelque chose. «

Tout comme les autres gardaient jalousement leurs domaines instrumentaux, Gabriel protégeait sa garde-robe. «Quand nous avons commencé la tournée Supper’s Ready, je n’ai montré au groupe aucune des choses visuelles que j’avais prévues. Je me suis dit: « Si ces masques sont présentés pour une discussion de groupe, ils ne vont pas avec. » Je savais que cela fonctionnerait, mais j’allais devoir le faire furtivement.

«Je les ai amenés aux répétitions le jour du spectacle. Et je pense que les autres ont réalisé à ce moment-là qu’ils ne pouvaient pas m’arrêter parce que c’était trop proche du spectacle et que cela ferait vraiment basculer le bateau. Heureusement, le public a bien réagi et je me suis débrouillé avec, même si c’était une chose serrée.

Les masques comprenaient une boîte en carton géométriquement améliorée et un ensemble de fleurs légèrement ridicule avec la tête de Gabriel encadrée de pétales. Avec l’ajout d’un rideau de mousseline blanche derrière le groupe, éclairé par des lumières ultraviolettes, le public avait maintenant quelque chose sur quoi se concentrer en dehors de ses propres chaussures.

En 1973 et 1974, Genesis a développé un culte. Ils étaient déjà devenus grands en Belgique et en Italie, et leurs nouveaux récits musicaux de mystère et d’imagination sur les albums Foxtrot et Selling England By The Pound se sont avérés particulièrement populaires dans les villes industrielles du nord de l’Angleterre. Ils ont même presque eu un succès dans le Top 20 avec I Know What I Like (In Your Wardrobe), mais il a calé au n ° 21. Et quand ils ont commencé à visiter l’Amérique, leurs régions les plus fortes étaient les villes de cols bleus du Midwest américain et du Canada.

«Je pense que certains d’entre eux essayaient de s’échapper de leurs origines, et nous avions un romantisme qui traversait les gens», explique Gabriel. «Nous étions bien plus Harry Potter que The Terminator. Le plus important pour moi était le sentiment que nous avons pu produire, et je pense qu’il y avait une réelle émotion lors de nos concerts.

Enhardis par le succès du groupe, les tenues de scène de Gabriel sont devenues plus élaborées. À quelques reprises, il a même été hissé en l’air sur un fil pour chanter The Musical Box.

Il a également commencé à devenir plus possessif sur les paroles, ce qui a provoqué des désagréments chez les autres qui estimaient que les mots faisaient partie du «groupe». Gabriel ne s’est pas aidé en étant en retard avec les paroles. C’est donc avec une certaine réticence que le reste du groupe a permis à Gabriel d’écrire les paroles de leur tour de force conceptuel The Lamb Lies Down On Broadway, même si c’était son concept.

«J’ai insisté, même s’il y avait deux chansons dans lesquelles les autres se sont impliqués parce qu’ils ne voulaient pas que ce soit à cent pour cent. Et je pense que c’était vraiment la raison, même s’ils vous donneraient probablement d’autres raisons. Mais j’ai mis un copyright sur la petite histoire que j’ai écrite sur la pochette, si confuse qu’elle soit, parce que même si j’étais un contributeur à part entière sur les idées musicales, je savais que je faisais beaucoup de ce travail en plus. C’était de l’ego pur.

Ego – ou le flatteur de celui-ci – a également eu un rôle à jouer dans l’épisode qui a failli détruire Genesis lors de l’enregistrement de The Lamb…. Le producteur Exorcist William Friedkin avait lu une histoire surréaliste antérieure de Gabriel sur la pochette de leur album Live, et s’était mis en contact pour écrire un scénario. Déjà derrière avec les paroles de The Lamb…, Gabriel a demandé au groupe une pause. Quand ils ont refusé, il a démissionné. Les problèmes n’ont été résolus que lorsque leur direction a averti Friedkin qu’il rompait le groupe. Friedkin recula et Peter revint timidement.

Plus traumatisante a été la naissance de la première fille de Gabriel, qui après une naissance compliquée était en soins intensifs. «Nous enregistrions dans le Pays de Galles profond», se souvient-il, «et ma fille était entre la vie et la mort à Paddington. Il y a donc eu ces cinq heures de route pour rendre visite à ma femme et ma fille. C’était absolument épuisant.

«Le reste du groupe était sympathique mais ils ne pouvaient pas comprendre. Le groupe avait toujours été le patron et notre devoir. Notre vie était notre travail, et tout type de vie en dehors de cette entité dévorante, qu’elle soit privée ou professionnelle, était quelque chose que les autres trouvaient assez menaçant.

Sa fille a survécu, The Lamb… a été achevé après des séances de mixage 24 heures sur 24, des tournées ont été réservées et un nouveau spectacle conçu et préparé. Mais la perspective de Gabriel avait changé irrévocablement. Quatre dates dans leur tournée américaine à la fin de 1974, il a dit au groupe qu’il partait, bien qu’il fût encore six mois avant qu’il puisse se dégager.

«Notre responsable réservait des visites dix-huit mois à l’avance, ce qui est une pratique commerciale normale, mais je ressentais tout le poids de l’engagement et de la réflexion, quand la vie va-t-elle se passer? Est-ce juste des tournées et des disques? Je voulais m’arrêter de temps en temps et passer du temps avec ma famille. Mais tu ne pouvais pas parce que ça foutait le groupe.

«Et l’ironie, c’est que j’avais vraiment tout ça quand j’ai dit que je voulais partir, parce que nous n’avions pas payé notre dette et que les choses commençaient vraiment à décoller et maintenant je foutais ça pour eux. Donc, la raison pour laquelle je suis resté avec le groupe pour une tournée européenne était la culpabilité.

«Et ce qui était le plus dur pour moi, c’était que j’avais convenu que pour donner au groupe une chance de se construire une nouvelle identité, je ne dirais rien pendant encore six mois. Et je me sentais comme une fraude. Je jouais devant tous ces gens et je ne pouvais rien dire. Mais étrangement, j’étais plus confiant qu’ils feraient bien sans moi qu’ils ne l’étaient.

Mais la presse et le public ne l’ont pas vu de cette façon. Lorsque les nouvelles ont finalement fui et que Gabriel a écrit une «lettre alambiquée» à la presse, Genesis s’est retrouvé à lire ses propres nécrologies alors que tout le monde spéculait sur le prochain mouvement de Gabriel.

Sauf qu’il n’y a pas eu de mouvement suivant. «C’était du temps mort plutôt que du temps libre», explique-t-il. «Après avoir quitté Genesis, je voulais être en dehors du monde de la musique. Au début, je ne faisais que cultiver des légumes et m’occuper du bébé. J’ai aussi regardé cette commune que je voulais vraiment vraiment rejoindre. Ils avaient rassemblé différents éléments des traditions spirituelles, et ils ont auditionné des membres potentiels avec des tests psychologiques et des trucs comme ça. C’était une expérience assez étrange. Encore plus étrange, il s’appelait Genesis!

«Mais plus j’étais sans musique, plus je réalisais que j’aimais toujours ça et que je voulais y retourner. Et ils ont dit: « Si vous revenez, nous pouvons tous décider quand vous devriez y aller. » Et j’ai pensé, attendez une minute. «

Après avoir rejeté Genesis une seconde fois, Gabriel s’est remis à écrire des chansons. Mais avec qui jouer? En dehors de son ancien groupe, il n’avait pas vraiment fréquenté beaucoup de musiciens, même s’il avait fait la connaissance de Robert Fripp, le leader de King Crimson, et un claviériste américain basé à Londres appelé Larry Fast. Pour Gabriel, la perspective de former un groupe était intimidante.

Il a fini par aller au Canada pour travailler avec Bob Ezrin, à première vue un choix étrange. Ezrin s’était fait un nom en produisant Alice Cooper et avait récemment travaillé avec Lou Reed et Kiss.

«L’une des attractions de Bob était qu’il semblait vraiment doué pour organiser les gens, et c’était agréable de sentir qu’une partie de cette pression n’allait pas être sur mes épaules», explique Gabriel.

«J’étais très nerveux de faire les premières sessions avec lui alors j’ai emmené mon petit contingent anglais avec moi, et il m’a présenté ces autres musiciens, dont Tony Levin, qui est mon bassiste depuis.

«Bob a énormément aidé. Il est très talentueux. Nous travaillons toujours ensemble sur des projets. Mais à cette époque, il était aussi un peu un maniaque du contrôle inspiré de la coke. Et cela se manifesterait de diverses manières. Il y a eu une occasion particulière où un beau solo de guitare de Robert [Fripp] a été effacé et nous ne savions pas trop pourquoi. Et cela a créé des tensions.

«Puis il y a eu les sessions pour Here Comes The Flood, quand je n’étais pas sûr de la partie de batterie, donc je la voulais isolée pour pouvoir l’effacer si nécessaire. Mais quand j’ai réécouté, la batterie avait été mélangée à l’orchestre, et je n’avais aucun moyen de m’en débarrasser. Il y a eu plusieurs moments comme ça. Mais nous avons trouvé un moyen, et je pense qu’il y a des morceaux de cet album [the first Peter Gabriel] qui sont vraiment bons et concentrés. Il y a juste quelques points où cela déraille. «

À présent, c’était en 1977 et, comme Gabriel l’avait prédit, Genesis était déjà née, semblable à un phénix, et avait plus de succès commercial que jamais. Soudain, c’était «Peter qui?» Dieu merci, alors, pour Solsbury Hill qui a donné à Gabriel un succès dans le Top 20 et l’exposition dont il avait besoin pour lancer sa carrière solo. «C’était quelque chose que Bob Ezrin n’arrêtait pas de me pousser à terminer. Il est très doué pour motiver les gens à continuer à écrire. «

Sa première tournée cette année-là a mis plus de distance entre lui et son ancien groupe – pas de dramatiques, pas de costumes, juste un spectacle de lumière simple mais efficace. «J’essayais définitivement de ne pas jouer de chansons de Genesis, bien que j’aie fait Back In New York City. Et il y avait quelques reprises – Ain’t That Peculiar de Marvin Gaye et All Day & All Of The Night de Kinks – qui étaient en dehors du fond de prog-rock auquel j’étais associé. «

Il avait également réfléchi à la barrière entre l’interprète et le public, et «combien cela pourrait être plus intéressant si vous essayiez de briser cela». Le micro radio nouvellement développé lui a donné la première chance: il disparaîtrait de la scène lors de l’introduction à Waiting For The Big One et réapparaîtrait au fond des stands ou sur le balcon avant de retourner sur scène à travers le public.

«Vous ne pouviez pas préprogrammer l’émission s’il y avait une interaction physique avec le public», explique-t-il. «Ils pourraient déterminer combien de temps vous êtes resté là-bas. Cela a certainement ajouté un sentiment de vie à la série. Parce que je me mettais dans un endroit potentiellement vulnérable. Et des choses comme la confiance commencent à entrer en jeu. » Plus tard, il ferait un grand pas – ou tomberait – plus loin.

Ayant maintenant mis la lumière du jour entre lui et Genesis – et avait également eu un single à succès – Gabriel devait maintenant décider de la voie à suivre sur le prochain album.

«J’avais peur de me laisser entraîner dans la pop. Le deuxième album était donc une tentative délibérée d’aller ailleurs, et j’ai demandé à Robert Fripp de le produire. Il a déclaré: «C’est une merveilleuse idée. Nous ferons le tout dans six semaines. Pas de vagabondage. »J’ai pensé que cela semblait excitant et j’ai décidé d’y aller.

«Mais ce que j’ai appris, c’est que je ne fais pas du bon travail à la hâte. Je peux avoir des moments de choses, mais pas un vrai corpus de travail. Les chansons n’étaient pas aussi bonnes qu’elles auraient pu l’être, les paroles n’étaient pas aussi bonnes qu’elles auraient pu l’être, les arrangements n’étaient certainement pas aussi bons qu’ils auraient pu l’être, et les sons n’étaient pas aussi bons qu’ils aurait pu être.

«Il a fallu attendre le prochain album pour découvrir ce que j’étais en tant qu’artiste solo, ou ce que je pouvais être. C’était dans le cadre de se sentir plus installé avec le groupe et d’avoir la grande équipe de [producer] Steve Lillywhite et [engineer] Hugh Padgham. »

Le cadre de ce troisième album comprenait également une règle étrange: pas de cymbales. «Je pensais aux choses que je n’aimais pas sur les disques de rock», explique Gabriel, «et l’une des choses, c’était des cymbales qui jaillissaient un peu partout. Ils occupent une place incroyable dans les fréquences sonores les plus élevées. Et si vous les sortez, vous vous donnez tout un pays à explorer.

«Alors j’ai dit pas de cymbales. Et cela signifiait que les batteurs – principalement Jerry Marotta mais aussi Phil Collins et Morris Pert – ne pouvaient pas faire ce qu’ils faisaient normalement. Soudain, ils ont dû penser différemment. Et cela a affecté la colonne vertébrale de la pièce, le rythme. Et tout le reste. »

De cette quête de sons de batterie nouveaux et différents est née la réverbération gated, un effet que l’ingénieur Padgham avait essayé sur un album XTC peu de temps auparavant. «Il jouait avec ça en studio et je suis devenu très excité et je lui ai demandé de le monter. Je me souviens avoir dit: « Cela va révolutionner les sons de batterie. » Je voulais faire un morceau entièrement basé sur ce son. Et cette piste était Intruder. Phil jouait sur ce morceau et il s’est aussi enthousiasmé.

« C’est une chose mineure, mais quand les gens écoutent cette chanson et disent: » Tu as pris ça Phil Collins [In The Air Tonight] son de batterie », ça me dérange. »

Ce son a donné au troisième album de Gabriel un son puissant, quoique inquiétant, qui allait de l’intrus d’ouverture à l’hymne de clôture Biko. Même les Jeux sans frontières du pavot avaient des nuances menaçantes. C’était trop pour Atlantic Records en Amérique, qui a décidé de transmettre le disque. «Apparemment, après avoir entendu Mener une vie normale, ils ont demandé à mon responsable si j’étais dans un établissement psychiatrique», dit Gabriel. «Le directeur de A&R, John Kalodner, a continué à vouloir que je ressemble davantage aux Doobie Brothers, qui étaient très populaires à l’époque.

L’album – son troisième à, de manière déroutante, s’intituler simplement Peter Gabriel – s’est avéré être le plus réussi de Gabriel à ce jour aux États-Unis et au Royaume-Uni, justifiant son commentaire barbelé sur «l’attitude myope et sectaire» d’Atlantic.

Sur scène, Gabriel, devenu skinhead, a continué ses promenades, parfois «surfant» sur le public sur un morceau de contreplaqué qui était porté par quatre roadies solides agissant comme porteurs de drap. Lorsqu’il tombait de temps en temps, le public, loin de le déchirer en lambeaux dans une frénésie, l’aidait à revenir sur le plateau. C’est de là que s’est développée l’idée de retomber délibérément en arrière dans le public depuis le bord de la scène.

«J’avais fait ces jeux psychologiques hippies, tombant en arrière et faisant confiance aux gens pour te rattraper, alors j’ai pensé que je ferais ça sur scène et j’espère qu’ils m’ont attrapé. Lorsque vous avancez, c’est une chose, mais lorsque vous reculez, c’est complètement une autre. Pour la plupart, je me suis fait prendre. Mais très tôt, à San Francisco, ils se sont dit: «Cela doit faire partie de l’acte. Nous ferions mieux de nous éloigner ». Et ça fait mal!

Même lorsqu’ils l’ont attrapé, le public n’était pas toujours respectueux. «J’étais débagué régulièrement. Et à Chicago, je tenais à peine mon slip. Je suis remonté sur scène en tenant mon ventre du mieux que j’ai pu. Plus tard, j’ai vu une vidéo du REM où Michael Stipe plonge dans le public et je me suis dit: « Bon sang, j’aurais dû faire la vidéo pendant que j’étais en avance ». «

Les singeries de la plongée sur scène de Gabriel ont commencé lors du mystérieusement nommé «Tour Of China 1984» – il n’était que 1980 à l’époque. «Eh bien, il y avait une grande chose à savoir qui serait le premier groupe de rock à jouer en Chine. Je savais que je n’allais pas être le premier, mais je pensais que je ferais aussi bien de faire la marchandise. Et 1984 m’a toujours semblé une année effrayante depuis que j’ai lu le livre.

Gabriel est arrivé le plus près de la Chine lorsque le Tianjin Song & Dance Ensemble s’est produit au premier festival WOMAD en 1981, auquel il était fortement impliqué. Cet événement est maintenant considéré comme le catalyseur de la scène musicale mondiale en plein essor, mais à l’époque il a mis Gabriel en faillite et l’a exposé à quelques réalités désagréables. Genesis l’a renfloué avec une émission-bénéfice l’année suivante.

«Les gens disaient:« Qui est ce gros chat qui nous regarde souffrir? »Alors qu’en fait, la dette était bien plus élevée que je n’en avais à mon nom. C’était extraordinaire de voir ce qui s’était passé quand tout a fait faillite. J’ai reçu des menaces de mort, et les liquidateurs ont en fait forgé la signature de l’un des directeurs de WOMAD afin qu’ils puissent obtenir leur part du concert-bénéfice Genesis.

Le concert de retrouvailles Genesis à Milton Keynes l’année suivante a payé les dettes, mais Gabriel a souligné le caractère ponctuel de la réunion en entrant et en sortant de la scène dans un cercueil.

Son propre enthousiasme pour la musique du monde était évident dans le morceau d’ouverture de son quatrième album de Peter Gabriel (intitulé «Security» en Amérique), The Rhythm Of The Heat. «Je travaillais avec ce groupe de batterie ghanéen, Ekome, à Bristol, et c’est de là que vient la dernière partie de cette chanson. Avoir ce changement de rythme était incroyablement excitant – un de ces moments où vous pensez: « Cloué! » Une sensation formidable. «

L’intensité implacable du quatrième album de Gabriel – musicalement même le single accroché Shock The Monkey était comme un ressort hélicoïdal – a saboté ses chances de devenir son album révolutionnaire. «Ce n’était pas un gros vendeur», confirme Gabriel. «Certains fans hardcore pensent que c’est le meilleur album, mais d’autres l’ont jugé trop farfelu. C’est peut-être parce que je jouais un rôle plus important dans la production. «

Les vidéos complexes et parfois impénétrables n’ont pas non plus aidé. Mais les musiciens en direct étaient devenus une unité cohésive et énergique qui attaquait la dynamique des chansons avec une cavalcade de rythmes et de boucles synthétisés. La scène était clairsemée, les lumières blanches et brillantes, et «la plongée» a pris une signification presque religieuse. David Bowie a été tellement impressionné qu’il a emmené Gabriel avec lui lors de l’étape nord-américaine de sa tournée de retour à Serious Moonlight en 1983.

Gabriel a commencé à travailler sur le prochain album l’année suivante, mais a été égaré par des projets de bandes sonores pour Birdy, Against All Odds et Gremlins, sans parler des conflits domestiques et de la séparation temporaire de sa famille. Mais quand So a finalement émergé en mai 1986, c’était clairement un cas de bon disque, bon moment.

«Cela a dépassé toutes nos attentes, tant en termes de création musicale que commerciale», admet Gabriel. «J’avais rencontré Daniel Lanois, qui a coproduit l’album avec moi, et tous les éléments s’emboîtaient. Mais il est toujours plus facile de regarder en arrière avec le recul. Je veux dire, même si Sledgehammer se sentait fort et que le groove était génial, cela ne ressemblait pas à un disque à succès. Les gens disent: « Vous devez avoir su que c’était la piste commerciale », mais ce n’est que lorsque nous avons commencé à faire la vidéo que nous en avons eu une idée. «

La vidéo de Sledgehammer était lorsque les idées compliquées de Gabriel ont été rendues accessibles. «Je pense que c’était à la fois en regardant en avant et en arrière», se dit-il. «Les gens pensent que cela a été fait avec beaucoup d’effets informatiques, mais c’était en fait des techniques d’animation à l’ancienne. C’était un processus lent et tortueux. Et la journée que j’ai passée entourée de poissons rassis qui avaient été sous les lumières vives la veille n’était pas une expérience sensuelle que je veux répéter.

Mais ça a marché. Sledgehammer a été un succès mondial – n ° 1 en Amérique – et l’album So a dominé les charts britanniques et a passé trois semaines au n ° 2 aux États-Unis. Enfin, Gabriel était une star et, après avoir gardé le secteur de la musique à distance pendant 20 ans, il est soudain devenu très médiatisé, se présentant à des remises de prix.

«J’avais évité tout cela et j’avais une ligne stalinienne très pure contre le business, mais j’ai accepté la vente de ma musique à ce stade, et je ne me sentais pas vraiment bien pire. Je n’avais pas l’impression que l’angle de flexion avait dépassé ma zone de confort naturelle », ajoute-t-il avec un sourire.

Le calendrier de This Way Up comprenait toutes les chansons de So sauf une, et élargissait les concepts de lumière et d’espace de la tournée précédente. Cette fois, Gabriel a utilisé des grues d’éclairage mobiles, qui étaient à leur meilleur quand elles se pressaient autour de lui pendant qu’il chantait Mercy Street. Et le duo enthousiasmant avec Youssou N’Dour dans In Your Eyes était une pièce inspirée de l’alchimie de la musique du monde.

Gabriel atteignait un nouveau public, attiré par les vidéos et son profil médiatique. «C’était un public pop que je n’avais pas eu auparavant. Et je crains que certains des adeptes de la secte ne soient pas très heureux de partager avec les téléspectateurs occasionnels », se souvient-il.

«Et puis, alors que tout commençait à se calmer, l’album a reçu un autre coup de pouce du film Say Anything, avec John Cusack tenant une radio jouant In Your Eyes comme une offre de la Saint-Valentin pour sa petite amie. Vous ne savez jamais vraiment quand ces événements externes vont vous aider ou vous gêner. »

En règle générale, Gabriel a réussi à dissiper une grande partie de son nouveau statut de rock-star en prenant six ans pour le suivi, Nous. Certes, il y avait une autre bande originale (Passion) et une compilation (Shaking The Tree) entre les deux, mais il reconnaît une intention presque volontaire: «J’ai eu tendance à suivre un album à succès avec un album moins réussi. Je pense que je me suis protégé par l’obscurité chaque fois que j’étais menacé de succès. «

Nous n’avons peut-être vendu que la moitié environ de ce que So a fait, mais il ne se serait probablement pas vendu beaucoup plus, même s’il était sorti quatre ans plus tôt. Là où So était direct et accessible, Us était vierge mais introspectif. Le culte suivant avait de nouveau leur homme. « Je ne sentais pas que la production attrapait parfois l’énergie, mais je me sentais bien avec les chansons », explique Gabriel.

La tournée d’accompagnement Secret World était un saut ambitieux dans l’inconnu. It was the brainchild of acclaimed designer Robert Lepage, who, Gabriel says, “creates theatre for people who go to the cinema. It was not just about words and performance, it had what I call a high moisture content – a mysterious environment, if you like – and I wanted to see if we could incorporate that into our show”.

Set in the round, the set had two stages with a walkway between. “There was the male square stage and the female round stage, and obviously some random stereotyping in that sense,” Gabriel explains. “But having two places to go, the feeling of playing two stages, was quite different from the usual show where everybody’s pointing the same way and the energy is going in the same direction.”

But despite the show’s complexity there were no dazzling affects to wow the audience. “A lot of acts were in the ‘weapons race’ back then: how many lights you can have, that sort of thing,” Gabriel says. “We went out with about a tenth of the weapons of some of these bands, but we were trying to use them in a more interesting way. I think it’s an important distinction; it’s not all about quantity.”

Some of it was about choreography, though, given Lepage’s theatrical background, and some of the band had to learn to skip in unison. But skip they did as the Secret World tour traversed the globe for most of 1993 and 1994, visiting countries off rock’n’roll’s beaten track like India, Egypt, Chile and Venezuela.

The six-year gap between So and Us paled in comparison to the ten-year wait for Up, which eventually arrived in September 2002. “It’s a bookends record,” according to a now 50-something Gabriel, “looking more at the beginning and end of life than the middle.”

Songs about death (I Grieve) and childhood fears (Darkness) may not be obvious rock’n’roll subject matter, although they are broken up by some thunderous metallic beats and rhythms, as well as the life-affirming More Than This and a caustic satire on reality TV (The Barry Williams Show).

“To begin with, Up got some really bad reviews,” he admits. “Rolling Stone gave me a stinker, which was quite disappointing because I felt I’d worked bloody hard at it and it has some of my best work. It’s taken a while, but recently I’ve had musicians come up to me and say it’s my best record. Which is some consolation.”

And if they didn’t like the record, the critics have been effusive about the latest Still Growing Up tour. Last time, Lepage and Gabriel spread out horizontally, this time they’ve gone upwards. “We decided to try and create levels and variations vertically, so that you end up effectively with a heaven stage and an earth stage and a means of moving things – and people – up and down.”

Which is how Gabriel and his daughter Melanie come to be walking upside down on the underside of heaven, singing Downside-Up (from Gabriel’s OVO Millennium show – about the only thing to emerge from the Millennium Dome with any credit).

“Actually I was dreading that,” Gabriel confesses. “While Robert and I were working on the idea someone had actually fallen. And my daughter was going to be asked to do this, so I wanted to make doubly sure it was safe. The first time she did it live I was very emotional. I was wanting to be protective and supportive but at the same time I just wanted to sit back and enjoy it.”

The Still Growing Up tour does have some gadgets to impress the audience: the Zorg ball, a huge, transparent hamster wheel inside which Gabriel walks while singing Growing Up. His original intention was to walk out over the heads of the audience in a novel departure from his earlier stage diving. “But it was pointed out to me that the combined weight of the ball and my not inconsiderable weight might flatten some smaller members of the audience.” There’s also the jacket of lights that he wears for Sledgehammer, and the bike he rides around the stage while singing Solsbury Hill.

“One of the things I enjoy most is brainstorming with interesting people,” Gabriel says, “and doing a very visual tour gives me the chance to do that. The big production stuff is something I‘ve always enjoyed, right from the early days of Genesis.”

In a wardrobe of his there probably still lurks a red dress and a fox’s head.

