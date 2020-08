James Jamerson n’a pas vraiment vécu assez longtemps pour profiter de tous les feux de la rampe qui ont récemment brillé sur les Funk Brothers, les musiciens qui étaient l’essence même du son de la Motown. Il est décédé le 2 août 1983, à l’âge de 47 ans seulement. Mais au moins, de nos jours, beaucoup plus de gens connaissent son nom et la marque indélébile qu’il a faite sur la première décennie de l’étiquette.

Né le 29 janvier 1936 près de Charleston, en Caroline du Nord, Jamerson a déménagé à Detroit avec sa mère à l’âge de 18 ans, en 1954. À l’origine étudiant de la basse debout, il a rapidement joué dans des clubs locaux, et quand Berry Gordy a ouvert son studio à Hitsville USA en 1959, Jamerson est devenu un incontournable.

Lui et ses collègues musiciens se sont appelés les Funk Brothers, bien que s’ils étaient crédités à cette époque, c’était comme les Soul Brothers). James et ses cohortes vivaient pratiquement dans le Studio A, l’espace qu’ils appelaient le Snakepit. Aux côtés de Benny Benjamin, Earl Van Dyke, Richard «Pistol» Allen, Joe Hunter, Paul Riser, Robert White et bien d’autres, il a contribué à tisser le tissu même du son imposant et contagieux de Tamla Motown.

Tout au long des années 1960, Jamerson ajoutera ses lignes de basse autoritaires et funky à la grande majorité du catalogue en constante expansion de la société. C’était l’âge où les musiciens qui jouaient à des dates d’enregistrement n’étaient presque jamais crédités sur la pochette, et bien qu’il ait joué sur de nombreux autres succès après avoir quitté Motown au début des années 1970, il est décédé en grande partie dans l’obscurité.

Mais même si la plupart des fans de disques au-delà des connaisseurs de Motown ne le savaient même pas pionnier négligé, l’impression sonore du label aurait été infiniment plus pauvre sans lui. Le livre de 1989 d’Allan Slutsky, Standing In The Shadows Of Motown, a commencé le processus en donnant aux Funk Brothers leur juste reconnaissance, inspirant le documentaire de 2002 qui a vraiment mis leur nom aux yeux du public. Malheureusement, tout est arrivé beaucoup trop tard pour que Jamerson puisse en être témoin.

Voici une liste de lecture de certains de ses meilleurs moments, en commençant par la première équipe de Motown sur laquelle il est connu pour avoir joué, les miracles«Way Over There», sorti au début des années 1960. Nous avons choisi des points forts indélébiles et des coupes moins connues dans une sessionographie qui est presque une Motown AZ en elle-même – y compris la possibilité de revivre ce que cela a dû être dans le Snakepit, avec son incroyable partie de basse isolée de les quatre sommets«Bernadette.»

