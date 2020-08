Héros de guitare proto-punk légendaires James Williamson et Deniz Tek ont uni leurs forces pour un tout nouvel album studio défiant toute attente, « Deux contre un », devrait sortir le 18 septembre par Registres de Cléopâtre.

Un intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll, Williamson était le guitariste et co-auteur-compositeur de l’un des albums les plus emblématiques et les plus influents de tous les temps, «Iggy & The Stooges Raw Power», tandis que Tek a lancé et a occupé le même rôle pour ce qui est devenu le point zéro de l’Australie pour le mouvement punk avec son groupe, le vénéré RADIO BIRDMAN.

« Deux contre un » présente 11 nouvelles compositions originales mises en valeur par le premier single « Stable » et la piste explosive de départ « Cauchemar Jet Pack ».

Regardez la vidéo pour « Stable » au dessous de.

Williamson avait ceci à dire à propos du projet: « C’était vraiment très amusant de travailler avec Deniz pour faire un bon album de guitare à l’ancienne sans fioritures. M’a ramené à ‘Puissance brute’ et «Tuer la ville» journées. Deniz vient d’une approche très similaire à la musique que je fais; nous avons tous les deux eu de nombreuses années d’expérience à Detroit et à Ann Arbor, Michigan. «

Tek ajoutée: « ‘Puissance brute’ façonné mon chemin en tant que jeune guitariste. C’était super de s’associer avec James pour faire cet album. Tout s’est mis en place au-delà des attentes – les chansons, le groupe, la production et même le timing. J’en suis très contente. »

« Deux contre un » sera disponible sur CD, numérique et dans votre choix de vinyle noir rouge, bleu, jaune ou classique.

