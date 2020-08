Rares sont les albums de métal qui divisent autant que Metallica et la collaboration de Lou Reed en 2011, Lulu. Et par «division», nous entendons «la plupart des gens le détestent», avec une grande partie de la colère dirigée contre le style vocal croakier-than-a-box-of-toads de l’ex-chanteur de Velvet Underground.

Jamey Jasta de Hatebreed a proposé une nouvelle solution. Il a tweeté qu’il ferait un don de 50 000 $ à la Fondation All Within My Hands de Metallica s’ils le laissent lui et un groupe d’autres chanteurs de métal enregistrer leur propre voix sur les pistes instrumentales de Lulu.

Parmi les noms qu’il a lancés, il y avait Robb Flynn de Machine Head, Kirk Windstein de Crobar, l’ancien leader de Twisted Sister Dee Snider et l’ancien chanteur de Skid Row Sesbatian Bach.

«Pas de problème à Lou Reed», a-t-il ajouté. « Je suis juste en train de réfléchir à des idées d’enregistrement pendant que nous[sic] ne sont pas en tournée. »

Nous devons admettre que de pires idées sont sorties du verrouillage. Bien que nous ayons une admiration furtive pour l’ambition de Lulu, si ce n’est toujours son exécution, l’idée que le métal soit génial et bon se déchaîne est plutôt intrigante.

À vous, Lars…