La dernière version de Jamila Woods LEGACY! HÉRITAGE! était un album concept, en quelque sorte, chaque morceau mettant en valeur un artiste de couleur qui a inspiré l’artiste R&B de Chicago. Zora Neale Hurston, James Baldwin, Frida Kahlo et bien d’autres ont été les sujets des chansons de l’album. Aujourd’hui, Woods a sorti une nouvelle chanson écrite sous la même prémisse, cette fois inspirée par feu Toni Morrison. «SULA (Broché)» est basé sur le roman du même nom de Morrison en 1974 et rend hommage à l’auteur et à ses personnages littéraires. Écoutez-le ci-dessous.

Dans un communiqué de presse, Woods a écrit:

Sula a été le premier roman de Toni Morisson que j’ai jamais lu et il a inspiré le premier recueil de poèmes que j’ai jamais écrit. Le roman montre le

évolution d’une amitié entre deux femmes noires et comment elles choisissent

pour naviguer dans les rôles de genre stricts de la société et les règles de respectabilité.

À propos de Sula, Toni Morrison a écrit: «vivre totalement selon la loi et

s’y abandonner totalement sans rien remettre en question parfois

rend impossible de savoir quoi que ce soit sur vous-même. »Revenir à la

histoire plusieurs années plus tard, cela m’a donné la permission de rejeter le confinement

des idées sur mon identité conçues pour rétrécir mon esprit. Ça m’a rappelé

embrasser ma tendresse, mes sensibilités, mes manières d’être dans mon

corps. Cette chanson est un mantra pour me donner un espace pour expérimenter mon

le sexe, l’amour, l’intimité et la sexualité selon mes propres conditions.