Un trio de chansons rares de JAY-Z est disponible pour la toute première fois.

M. Carter fouille dans les caisses et réédite trois anciens titres en exclusivité sur TIDAL. Ils incluent «Glory», sa dédicace en 2012 à sa fille Blue Ivy, ainsi que «From Marcy to Hollywood» et «What the Game Made Me», deux chansons qui remontent à plus de deux décennies.

«De Marcy à Hollywood» a été initialement publié sur la bande originale du Club des joueurs de 1998 avec Ice Cube, Bernie Mac et Jamie Foxx. Le morceau, qui présente Memphis Bleek et Sauce Money, échantillonne «Honesty» de Billy Joel. JAY s’est également associé à Bleek et Sauce Money sur «What the Game Made Me» de la bande originale à I Got the Hook-Up en 1998, qui était la première sortie en salles de No Limit Records.

«Glory» est sorti sur SoundCloud après la naissance de Blue Ivy Carter, la fille de JAY et Beyoncé, en janvier 2012. «Le sentiment le plus incroyable que je ressens, les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens pour de vrai / Bébé, je peins le ciel bleu , ma plus grande création était toi », rappe JAY sur un morceau assisté de Pharrell, qui présente également des cris de Blue. La chanson, qui marque le premier long métrage de Blue, a fait ses débuts à la 23e place du palmarès Billboard Rap Songs.

JAY-Z a rendu sa musique exclusive à TIDAL dans le passé. Son album de 2017 4:44 était une exclusivité TIDAL pendant une courte période avant d’être mis à disposition sur d’autres plateformes de streaming. En avril 2017, Hov a retiré la plupart de ses albums de Spotify avant de renvoyer son catalogue au service de streaming en décembre 2019 en l’honneur de son 50e anniversaire.