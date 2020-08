Dans les premières aventures internationales de ABBA, même leur succès sensationnel avec le 1974 Gagnant du concours Eurovision de la chanson «Waterloo» n’était pas une garantie de l’élan immédiat des graphiques. Au Royaume-Uni, ce succès n ° 1 a été suivi d’un modeste pic n ° 32 pour «Ring Ring», une réédition du single qui avait donné au quatuor son premier grand succès dans un certain nombre de pays européens avant de rencontrer leur «Waterloo . » Puis vint « Je fais, je fais, je fais, je fais, je fais. »

En Australie, qui était et restait l’un des marchés les plus réceptifs du groupe, la chanson avec sa sensation de roulement, inspirée du schlager et son gros son de saxophone a atteint la première place. Benny Andersson, Björn Ulvaeus et le manager d’ABBA Stig Anderson, il s’est avéré être un single avec une histoire variée dans le monde.

Au Royaume-Uni, il est sorti en single par Epic à l’été 1975, entrant dans le classement à un simple numéro 50. Le 2 août, il a atteint sa plus haute position en passant sa seule semaine dans le top 40, au n ° 38. Mais en un mois, la maison de disques a rapidement passé sous silence cette sortie en publiant «SOS», qui s’est hissée au 6e rang et a lancé l’incroyable succès britannique d’ABBA.

Réalisation américaine

Pendant ce temps en Amérique, où le top 10 de la réception pour «Waterloo» a été suivi d’un pic n ° 27 pour «Honey, Honey», ABBA obtiendrait également son prochain succès avec «SOS», en grimpant au n ° 15. «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do» a été choisi par le label américain du groupe, Atlantic, comme suite, avec succès. Appuyé là-bas par le côté b «Bang-A-Boomerang» (par opposition à «Rock Me», choisi pour d’autres pays), il a atteint la même position que «SOS».

Les paroles de la chanson lui garantissaient un certain statut de classique du mariage, et pas seulement dans la vraie vie mais sur grand écran. Il a été présenté dans le mariage de Muriel, vainqueur du box-office en 1994, au moment où Muriel se marie. Ce n’est pas un hasard si le film a été tourné en Australie – le pays qui a dit «je fais» le plus fort.

