Ancien RENARDE chanteur Janet Gardner a confirmé dans une nouvelle interview avec Rock Titan qu’elle travaille toujours à temps partiel comme hygiéniste dentaire dans le Connecticut alors qu’elle n’est pas sur la route avec son mari.

« L’une des meilleures choses que j’ai jamais faites pour ma relation avec la musique est d’en retirer de l’argent – de ne pas avoir à prendre de décision en fonction de ce qui va rapporter le plus d’argent », dit-elle (voir la vidéo ci-dessous). «J’aime pouvoir avoir la liberté de faire ce que nous avons envie de faire, et je sais que ma famille et moi et tout le monde sommes pris en charge. Je peux travailler plus quand je veux, je peux travailler moins d’heures quand je veux et je le fais plus de musique, ou aller en Australie ou faire quoi que ce soit. Il a beaucoup de flexibilité, et je n’ai pas à prendre de décisions musicales en fonction de l’argent, des finances, et ça fait du bien. «

De retour en 2018, Janet Raconté « Les cinq comptes » émission de radio qu’elle n’a jamais été retirée de la route pour une opération d’urgence du canal radiculaire ou quoi que ce soit du genre. «Heureusement, personne de ma connaissance n’a jamais eu besoin de nettoyage d’urgence, donc je peux réserver des gens quand je suis là», a-t-elle expliqué. « Mais le pauvre dentiste pour lequel je travaille doit faire face à cela tout le temps. Mais, heureusement, il vit à environ 20 secondes du bureau, donc il peut entrer et faire ces canaux radiculaires d’urgence et je n’ai pas à entendre un truc à ce sujet. C’est vraiment un gars cool aussi, et il est tellement bon avec moi de devoir décoller pour faire de la musique et des trucs comme ça, parce qu’il comprend. Il est comme, ‘Oh, ouais. Vous seriez fou pas. Alors sors d’ici. Je te verrai à ton retour. ‘ »

GARDNER / JAMES, Janetprojet collaboratif de son mari, guitariste / producteur Justin James, vient de sortir son nouvel album, « Synergie », via Divertissement sur la chaussée.

« Synergie » est le premier Gardner/James album à paraître sous le GARDNER / JAMES bannière. Le couple a déjà collaboré sur Janetles deux premiers albums solo de 2018 «Janet Gardner» et 2019 « Votre place au soleil ».

Janet a annoncé son départ de RENARDE en janvier 2019, disant dans un communiqué qu’il était temps pour elle de se retirer et de laisser le batteur Roxy Petrucci et bassiste Partagez Ross « poursuivre leur vision de l’avenir de RENARDE. «

Gardner, Petrucci et Ross sont considérés comme faisant partie de RENARDEla gamme classique de, avec le guitariste fondateur Jan Kuehnemund, décédé d’un cancer en octobre 2013.

Gardner a contribué des voix principales à RENARDEles albums studio les plus réussis commercialement – « Renarde » (1988), « Rev It Up » (1990) et « Mandarine » (1998) – ainsi que la dernière sortie du groupe, l’album live de 2018 « Live Fire ».

En janvier 2018, Gardner a subi une intervention chirurgicale pour éliminer les caillots sanguins dans son cerveau, une affection connue sous le nom d’hématome sous-dural.

Tandis que Gardner se remettait de son opération, RENARDE a joué un spectacle à Durant, Oklahoma en mars 2018 avec un chanteur suppléant, Lorraine Lewis de FEMME FATALE. En janvier 2019, Lewis a été annoncé comme Gardnerremplacement officiel de.

