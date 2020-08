Jean-Paul Gaster de EMBRAYAGE a récemment été interviewé par Anne Erickson de Audio Ink Radio. Vous pouvez maintenant écouter le chat ci-dessous.

Demandé ses réflexions sur l’état de la musique rock, Gaster a déclaré: « Le rock dépend tellement de pouvoir sortir et se connecter avec les fans, et nous ne pouvons pas le faire pour le moment. Donc je pense que dire que le rock est à la bonne place est une exagération. Je m’inquiète particulièrement pour les jeunes. des groupes qui sont là-bas maintenant. Je sais qu’une fois que ce truc est passé, des groupes comme EMBRAYAGE et comme MASTODONTE et comme AGNEAU DE DIEU et SOCIÉTÉ BLACK LABEL, tous ces groupes sont établis et ils ont des fans, et je sais que ces fans vont revenir voir les concerts. Mais je m’inquiète pour la jeune génération de groupes – des groupes qui sortent des disques en ce moment, ou qui se préparent et souhaitent pouvoir partir en tournée maintenant, parce que ces premiers jours dans la carrière d’un groupe sont tellement importants. Il s’agit vraiment de sortir et de jouer – vous devez avoir cette expérience. Et pour le moment, c’est difficile pour les groupes qui se voient refuser cette expérience. Vous ne pouvez pas récupérer ce temps. «

Gaster a également parlé de ce à quoi l’industrie du concert pourrait ressembler après la pandémie. Il a dit: « Je pense que ça va prendre du temps pour revenir là où nous étions auparavant. L’industrie des tournées était à un point où c’était énorme. Les festivals qui se déroulaient, le nombre de personnes qui venaient voir des spectacles, je Je pense que c’était assez sans précédent. Il est arrivé à un point où c’était vraiment une part énorme de l’économie. C’était vraiment une économie en soi, car non seulement il y avait des groupes et des fans, mais il y avait aussi des entreprises de camionnage et des entreprises de restauration et les compagnies de bus et les équipes de route. Donc, il y avait beaucoup de gens qui faisaient carrière dans les tournées. Ça va prendre du temps pour que ça revienne. Je ne vois pas que ça repousse immédiatement. Et ça pourrait être graduel Ce sont peut-être ces petites salles qui ouvrent la voie à de plus grands spectacles et à de plus grands spectacles. «

EMBRAYAGE a sorti son douzième album studio, « Livre des mauvaises décisions », à travers son propre Musique de Weathermaker en 2018. Pierre roulante a décrit l’album comme « baigné dans le ton brutal et libéral qui a rendu leurs concerts légendaires. » Le groupe s’est lancé dans une tournée de co-tête d’affiche réussie avec DROPKICK MURPHYS en 2019, avec le soutien de LA HAINE RACE, AMIGO LE DIABLE et Russ Rankin de BON DÉBARRAS.

Deux des albums les plus récents du groupe, « Earth Rocker » (2013) et « Guerre psychique » (2015), ont été inclus dans Rock classique 50 meilleurs albums rock des années 2010 du magazine.

