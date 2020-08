Le guitariste d’Alice In Chains Jerry Cantrell a travaillé avec de nombreux noms impressionnants à son époque. D’Ozzy à The Cult en passant par Pearl Jam et Danzig, faire équipe avec de grands noms au cours de sa carrière est quelque chose qui ne l’a jamais effrayé. Il y a une personne, cependant, qui est toujours capable de le réduire à un fanboy bavard. Cette personne? James Hetfield.

Ici, Cantrell rend hommage au leader de Metallica et explique pourquoi il sera toujours son icône musicale.

« Il y a longtemps, moi et Sean [Kinney, Alice In Chains drummer] s’est réuni avec James Hetfield et Robert Trujillo pour faire un spectacle-bénéfice à Los Angeles.

«James m’a en fait demandé de chanter Them Bones and Will? Et je me suis dit:« C’est vrai! Donc nous avons fait ces deux chansons et ensuite nous avons fait Nothing Else Matters. C’était l’une des choses les plus cool que j’ai jamais faites de toute ma vie.

« En tant que guitariste, je viens de l’école de rock Malcolm Young, qui traite du rythme et de l’écriture de chansons. Si vous parlez à quelqu’un, je ne suis pas vraiment connu comme un soliste virtuose. Là où c’est pour moi, c’est le rythme, le ton, le ressenti. Je pense que James vient de cette école aussi.

« Ce qui fait de James un si grand leader, c’est sa présence physique. Personne d’autre ne commande le même genre de respect et d’attention sans que cela soit égoïste ou égocentrique.

« Il est tout au sujet de la musique; tout au sujet du plaisir et de la célébration et de la connexion avec les fans. Et cela pour moi est vraiment inspirant. Surtout parce qu’il fait ça depuis si longtemps, et qu’il est au sommet de son art depuis si longtemps et il continue à chercher un sens plus profond. J’ai hâte de voir ce qu’il fera ensuite.

« Il a pris un truc underground et l’a emporté dans le monde entier. Metallica est une chose énorme pour moi et pour tout groupe de hard rock ou de métal.

«Va-t-il entrer dans l’histoire comme une icône du rock? Il l’a déjà – il est le parrain, mec.