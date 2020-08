Quand Ray Charles a enregistré son album révolutionnaire Modern Sounds In Country And Western Music, en 1962, il s’est tourné vers certains des pères fondateurs de la composition country pour les sélections de chansons. Ainsi que des choix parmi les indispensables Hank Williams (« Hey, Good Lookin » et « You Win Again ») il y avait des classiques écrits par Curly Williams (« Half As Much »), Don Gibson (« I Can’t Stop Loving You ») et Eddy Arnold And Cindy Walker ( » Vous ne me connaissez pas »). Charles a célébré la musique country tout au long de sa carrière, et au moment où il est venu enregistrer l’album Volcanic Action Of My Soul, en 1971, il y avait un auteur-compositeur plus contemporain et tout aussi indispensable à interpréter: Jimmy Webb. Charles a coupé des versions de « See You Then » et de « Wichita Lineman » de Webb.

Il est juste de dire que Americana, un melting-pot de musique country classique, folk, bluegrass, celtique, rock sudiste et blues du delta, a son propre équivalent de Le grand recueil de chansons américaines – The Great Americana Songbook, si vous voulez – et le principal parmi les auteurs-compositeurs titans de ce genre est Webb. C’était un musicien qui pouvait aussi faire ce qu’Irving Berlin avait: composer la musique emblématique sur ses propres paroles brillantes.

Webb a comparé l’art de l’écriture de chansons à celui d’un horloger suisse prisé, et il n’est pas surprenant qu’il ait grandi en aimant les normes du recueil de chansons du XXe siècle. Webb admirait particulièrement Harold Arlen, Johnny Mercer et Cole Porter, et dit que l’écriture de chansons est tellement ancrée dans son esprit que parfois il «pense même en rimes».

Né à Elk City, Oklahoma, le 15 août 1946, ce qui rend la musique de Webb si distinctive est qu’il s’est toujours vanté d’être ce qu’il décrit comme un «écrivain inter-genres». Webb était tout aussi ouvert à l’influence des stars originales de la musique country – des géants tels que Woody Guthrie, Lefty Frizell, Marty Robins, Bob Wills, Roy Acuff, Buck Owen et Loretta Lynn – qu’il l’était à apprendre d’un chanteur folk. -songwriter tel que Joni Mitchell. (Il a dit que pendant trois ans, il avait été «hypnotisé» par la qualité de son travail.)

Une autre influence formatrice sur Webb était Motown. Webb a ignoré les conseils de son père prédicateur baptiste, James Layne Webb, qui l’a averti que «cette histoire d’écriture va vous briser le cœur», et a pris un emploi en tant que jeune homme travaillant pour Jobete Music, la branche d’édition de Motown.

Webb dit que Motown «était mon collège», un endroit où il a appris les rouages ​​de l’écriture de chansons et les subtilités de la construction de crochets dans les chansons. Parmi ceux qu’il a écrits, il y avait le single «This Time Last Summer» / «Please Don’t Turn The Lights Out», enregistré par Danny Day – un pseudonyme de la légende de la composition musicale Hal Davis. S’il a déjà produit des chansons de «fées aériennes», se souvient-il, il a été ramené à la réalité par Davis, qui disait: «OK, gamin, mais quel est le message de la chanson?»

Cette capacité à raconter une histoire, à insuffler à une chanson un sens profond, est au cœur de la meilleure composition musicale américaine. Comme Willie Nelson – l’homme derrière tant de classiques, dont « Crazy » et « Angel Flying Too Close to the Ground » – a dit un jour: « Vous ne pouvez pas faire un disque si vous n’avez rien à dire. »

Dans cette catégorie vient également le magnifique Merle Haggard, dont les 38 succès du Billboard No.1 incluent « The Fightin’ Side Of Me « , » Kentucky Gambler « et »Maman a essayé. » Country star Vince Gill dit: «Merle est le poète de l’homme ordinaire. À travers les mots et la musique, il raconte l’histoire de sa vie, qui est à bien des égards l’histoire de l’Amérique. Le fil conducteur de tout cela est la vérité. Ses chansons sont vraiment les standards.

Jimmy Webb est fier de ses histoires sur les cols bleus qui faisaient des travaux ordinaires: «Ils venaient de villes ordinaires. Ils venaient d’endroits comme Galveston et Wichita. Ses chansons seraient la bande originale parfaite pour un road trip américain.

Bien que Webb soit également chanteur, ses succès les plus célèbres sont issus d’interprétations fondamentales d’autres artistes. Sur des chansons telles que «Wichita Lineman» et «Galveston Bay», Glen CampbellLa voix de la mariée aux paroles de Webb était sensationnelle. Motown n’avait pas été en mesure de faire fonctionner la chanson de Webb «By The Time I Get To Phoenix» pour le chanteur de soul Paul Peterson, alors ils ont laissé Webb prendre les droits de la chanson avec lui quand il a quitté la société. Entre les mains de Campbell, c’est devenu un triomphe. «Glenn pouvait proposer d’excellentes intros et solos, et il était très doué pour commercialiser mes chansons», a déclaré Webb.

Webb a connu son premier grand succès en 1967, lorsque l’enregistrement de The 5th Dimension de «Up, Up And Away» a remporté plusieurs Grammys. Il reconnaît l’importance de son travail avec ce groupe et aussi la dette qu’il doit à Frank Sinatra, qui a enregistré quatre des chansons de Webb et lui a toujours accordé tout son crédit. Comme Webb l’a rappelé, « Mon nom est devenu connu parce que des gars comme M. Sinatra montaient sur scène et disaient: » Maintenant, je vais faire une chanson de Jimmy Webb. « »

Cependant, toutes les chansons de Webb ne parlent pas de l’homme ordinaire. Le délice loufoque de près de huit minutes «MacArthur Park» – une chanson sur un gâteau laissé sous la pluie – était un succès pour l’acteur turbulent Richard Harris, que Webb avait rencontré lors d’un rassemblement anti-guerre du Vietnam avec les acteurs Mia Farrow et Edward G Robinson. Webb a enregistré la chanson à Londres, dans une session d’enregistrement alimentée par un seau de Pimm’s. La chanson était plus tard une piste disco best-seller pour Donna Summer, un hit country pour Waylon Jennings et un enregistrement de jazz réputé pour Stan Kenton.

La liste des artistes qui ont repris les chansons de Webb se lit comme un Who’s Who des meilleurs musiciens: Nina simone, Tom Jones, Smokey Robinson, R.E.M., James Taylor, Art Garfunkel, Nick Cave, Isaac Hayes, Sammy Davis Jr., Nanci Griffith, Tony Bennett, Carly Simon, Linda Ronstadt, Barbra Streisand et Joe Cocker (avec une belle version de « The Moon’s A Harsh Mistress ») et même Kanye West. Malheureusement, des problèmes contractuels ont empêché Elvis Presley d’enregistrer «MacArthur Park», bien que Webb affirme que sa copie de contrefaçon de The King Of Rock’n’Roll chantant cette chanson est l’un de ses biens les plus précieux.

Il y a toujours eu une pollinisation croisée dans la musique country, ce qui est illustré par le travail de Nelson, Jennings, Kris Kristofferson et Johnny Cash – un quatuor qui serait tous considérés comme les maîtres du Great Americana Songbook. Le producteur de disques vénéré T Bone Burnett dit que Cash a «la stature de Walt Whitman ou Ralph Waldo Emerson», mais l’homme qui a écrit «Ring Of Fire» avait aussi un immense respect pour Jimmy Webb.

Le quatuor a baptisé sa tournée de supergroupe country The Highwaymen d’après l’une des chansons célèbres de Webb, écrite en Angleterre pendant que Jimmy Webb réfléchissait à la légende du voleur Dick Turpin. La chanson était le véhicule parfait pour eux, contenant quatre couplets, chaque personne étant capable de jouer un personnage différent, presque comme une production théâtrale.

Webb a remporté un Grammy pour sa chanson «The Highwayman», la décrivant comme un «grand revirement» d’avoir un succès dans les années 80, un moment où un nouvel ensemble de musiciens country alternatifs commençait à faire leur marque.

La musique country est parfois tournée en dérision comme étant basée sur des chansons simplistes sur le chagrin d’amour, la consommation d’alcool et les animaux malades, mais, à son meilleur, les chansons peuvent être des délices subtils et évocateurs. Webb, avec des géants tels que Townes Van Zandt, Gram Parsons, Rodney Crowell, John Harford, John Prine, Dolly Parton et Guy Clarke peuvent être considérés comme des auteurs-compositeurs de tout premier ordre. Parfois, comme Robbie Robertson et Le groupe, avec des chefs-d’œuvre comme «The Weight», ils peuvent avoir une influence durable sur la musique populaire.

Americana a continué d’évoluer au cours du dernier demi-siècle, lorsque des écrivains talentueux tels que Nanci Griffith, Rosanne Cash, Dwight Yoakam, Steve Earle, Patty Griffin, Ryan Adams, Gretchen Peters, Lucinda Williams, Gillian Welch, Lyle Lovett, Lori McKenna et Jason Isbell sont venus au premier plan. Il existe également de nombreux autres écrivains américains talentueux qui méritent une plus grande reconnaissance, notamment Richard Shindell, Danny Schmidt, Robby Hecht, Dar Williams ou Rita Hosking.

Mais quand il s’agit de fournir de l’inspiration, nous devons chercher un peu plus loin que Jimmy Webb, qui joue encore, écrit et – espérons-le – prêt à fournir de nouvelles entrées dans The Great Americana Songbook.

