Logic dit que Joe Budden était la source de plusieurs de ses sombres pensées.

Lors d’une interview avec Hot 97, le rappeur du Maryland s’est ouvert sur les fréquentes critiques de Budden. «Je n’ai littéralement aucun problème avec Joe Budden. Je ne l’ai jamais rencontré, je ne le connais pas. Je ne lui ai jamais serré la main, nous n’avons jamais eu de conversation d’homme à homme », a déclaré Logic. « C’est ce qu’il fait. Il ne rappe plus. Il parle de la culture et de ceci et cela et c’est cool. «

Malgré leur relation inexistante, les paroles blessantes du podcasteur ont conduit Logic à la dépression. «Ce mec ne m’aime pas pour une raison quelconque. Il veut dire que je ne suis pas assez noir, je ne suis pas assez bon », a-t-il déclaré. « C’est une personne qui a conduit à une partie de ma dépression et à certains de mes espaces les plus sombres. »

Il avait aussi un message pour son intimidateur: «Vos paroles donnent envie aux gens de se suicider, frérot. Et c’est une chose réelle. «

L’aversion de Budden pour le rappeur No Pressure a été bien documentée. Il l’a appelé «l’un des pires rappeurs à avoir jamais orné un micro» et a même célébré sa récente retraite. «Fêtons à Logic le fait de sortir d’ici», dit-il avant de s’excuser plus tard.

Mais les récents commentaires de Logic sur la dépression n’ont pas attiré la sympathie de Budden. Samedi, l’animateur de «The Joe Budden Podcast» a répondu en affirmant que Logic était l’intimidateur.

«La logique me harcèle à l’envers lol», a-t-il plaisanté. Il a également répondu en riant après que les fans aient fait des blagues aux dépens de Logic.