Dance Hall At Louse Point sera réédité en vinyle le 2 octobre sur UMe / Island. Premier album de collaboration entre John Parish et Polly Jean Harvey, l’album était la suite du disque critique et commercial de Harvey. Pour vous apporter mon amour.

Produit par Parish et Harvey, Dance Hall At Louse Point a été initialement publié le 23 septembre 1996 avec un grand succès, avec des publications telles que Entertainment Weekly et Q louant son «blues rural sombre» et son «immersion totale» et Rolling Stone le décrivant comme «Incroyable… indéniable.»

Parlant de l’album à NME en 1998, Harvey a expliqué: «Je voulais juste vraiment apprendre des choses différentes, et beaucoup d’apprentissage vient du travail avec d’autres personnes. J’ai tendance à accorder plus d’importance à l’écriture lyrique qu’à la musique, et je voulais en quelque sorte amener la musique à un niveau similaire avec ça, mais je ne me sentais pas confiant en moi en tant que musicien pour le faire. Je sais que John peut écrire de la musique exigeante et intellectuelle, bien plus que la mienne, ce qui est très simple. Donc c’était vraiment juste pour tester mon écriture lyrique.

En 2001, elle a déclaré au Chicago Sun-Times: «Les gens ne comptent même pas [Dance Hall At Louse Point], pourtant c’est le record dont je suis vraiment fier. C’était un énorme tournant. En paroles, cela m’a déplacé dans des domaines où je n’avais jamais été auparavant. Face à la musique de John, qui est si différente de la mienne, cela m’a simplement fait écrire les paroles d’une manière très différente et structurer les chansons d’une manière différente. «

La sortie sera accompagnée de restaurations complètes des vidéos de « Is That All There Is? » et « C’était mon voile. » La nouvelle édition de 180 g du disque est fidèle à l’enregistrement original avec découpe vinyle de Jason Mitchell chez Loud Mastering, supervisé par John Parish.

Dance Hall At Louse Point est le dernier né de la série de rééditions du catalogue de PJ Harvey en cours d’Island / UMe, qui a déjà vu son premier album Dry réédité le 24 juillet, tandis que son deuxième album, Rid Of Me, sera disponible le 24 août et son troisième, To Bring You My Love le 11 septembre. Les trois titres sortiront simultanément des albums de démonstration autonomes et contemporains.

Dance Hall At Louse Point sort le 2 octobre et peut être précommandé ici.