Juelz Santana est un homme libre.

Le rappeur de Harlem a été libéré de prison mercredi après avoir purgé 20 mois derrière les barreaux. Vêtu d’un masque et d’un t-shirt et d’un chapeau «Free Santana», il a partagé un selfie et a célébré son retour à la maison sur Instagram.

«Enfin libre #ImBack #SantanaFree», at-il légendé les photos, dont une avec son jeune fils Santana James, né alors qu’il était en prison.

Sa famille, y compris sa femme Kimbella et leurs trois enfants, l’ont accueilli à sa libération. « Ma famille m’a manqué .. DIEU est bon !!! » Santana a écrit dans un autre post.

Santana était en prison depuis décembre 2018 et devait être libérée en février prochain. Cependant, sa femme et son avocat ont fait pression pour une libération anticipée en raison de la pandémie de coronavirus. Selon Kimbella, Juelz était censé être libéré mardi dernier, mais «des conneries sont arrivées».

Le rappeur des Diplomates a été arrêté en mars 2018 après la découverte d’une arme de poing de calibre .38 et de huit comprimés d’oxycodone dans son bagage à main lors d’une projection aux rayons X à l’aéroport international de Newark. Santana, qui a déjà été condamné pour crime, a plaidé coupable de possession illégale d’une arme et de possession d’une substance dangereuse contrôlée et a été condamné à 27 mois d’emprisonnement pour avoir tenté d’amener une arme chargée sur un vol.

Le rappeur, 38 ans, sera en liberté surveillée pendant 12 mois après sa libération en prison.

En mars, il a sorti sa mixtape #FREESANTANA avec Lil Wayne, 2 Chainz, Dave East, A Boogie Wit Da Hoodie et Jeremih.