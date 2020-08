Justin Townes Earle, le chanteur / compositeur et fils de la star américaine Steve Earle, est décédé à l’âge de 38 ans. La cause du décès n’a pas été dévoilée au moment de la rédaction de cet article.

La nouvelle a été confirmée sur le musicien la page Facebook, avec une déclaration disant: «C’est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de notre fils, mari, père et ami Justin.

«Beaucoup d’entre vous se sont appuyés sur sa musique et ses paroles au fil des ans et nous espérons que sa musique continuera à vous guider dans vos voyages. Justin vous manquera beaucoup.

La publication contenait également une parole de sa chanson de 2015, «Looking For A Place To Land»: «J’ai traversé les océans / J’ai combattu la pluie verglaçante et le sable soufflant / J’ai traversé des lignes et des routes et des rivières émerveillées / Je cherche juste un endroit atterrir. »

Earle, né en 1982 et nommé d’après Townes Van Zandt, a passé ces premières années à l’écart de son père, qui a quitté sa mère Carol-Ann Hunter à l’âge de deux ans. Il a eu une enfance agitée et a lutté contre la toxicomanie dès son plus jeune âge, consommant de la drogue à l’âge de 12 ans, ses dernières années d’adolescence étant marquées par la petite délinquance, l’alcoolisme et la consommation de drogues en série.

Cependant, c’était la sortie de Nirvana version débranchée de Lead Belly « Où as-tu dormi la nuit dernière? » cela s’est avéré être un tournant pour Earle.

Il a déclaré à Classic Rock en 2014: «Tout à coup, tout a eu un sens pour moi. Tout le monde prenait des choses de la génération précédente. Alors j’ai jeté ma guitare électrique et je m’en suis acheté une acoustique.

Cela a conduit à la sortie du premier album d’Earle en 2008, The Good Life, avec son dernier disque The Saint of Lost Causes arrivant en mai 2019. Sur son album de 2014 Single Mothers, Earle a rendu hommage à Carol-Ann.

«Elle m’a élevé et a fait ce qu’un homme aurait dû faire», a-t-il déclaré à Classic Rock. «Elle était roadie et conduisait un camion, car c’était le meilleur argent qu’elle pouvait gagner. Ma mère a travaillé son cul. Ce que je suis aujourd’hui, c’est bien plus à cause d’elle que de mon père.

Des hommages sont venus pour Earle sur les réseaux sociaux, avec l’artiste Samantha Crain qui a déclaré: «Mon ami, Justin Townes Earle, est décédé. Un auteur-compositeur si formidable, il m’a emmené sur deux tournées et m’a toujours traité avec tant de gentillesse.

«Il a compris la lutte, il a compris la joie – je l’ai vu sur les sommets et les vallées des deux au cours des 13 années où je l’ai connu. Tu vas nous manquer JT.

Le groupe The Head & The Heart a ajouté: «RIP Justin Townes Earle. Nous avons eu le plaisir de jouer quelques spectacles ensemble. C’était un auteur-compositeur immense et une âme authentique. Cette année est un voleur.

L’auteur Stephen King a déclaré: «Il semble que Justin Townes Earle soit décédé. J’espère que c’est un canular, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Quelle perte. »

Écoutez le meilleur de Steve Earle sur Apple Music et Spotify.