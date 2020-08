King Gizzard and the Lizard Wizard est de retour avec ce qu’il fait de mieux: la musique pour voyager. Et la vérité est que, enfermé en quarantaine, il est très bon d’aller ailleurs. Leur dernière sortie s’appelle «Some of Us» et est accompagnée d’une vidéo aussi folle que la chanson.

Les rockers australiens ont fait de leur mieux pour garder leurs fans occupés cette année malgré la situation. Le mois dernier, ils nous ont surpris avec son single « Honey », son premier matériel musical depuis Infestez le nid des rats l’été dernier.

Contrairement à «Honey», qui va du côté le plus fragile et le plus doux du leader Stu Mackenzie, « Some of Us » est un rock psychédélique dur. Les guitares sont accordées note pour note avec la voix de Mackenzie, sonnant comme une sorte de chœur de démons.

C’est une chanson du début à la fin

Cette chanson écrite par Cookie et chantée par Stu s’est réunie plus tôt cette année alors que le monde sombrait lentement dans la folie., mais avant qu’il ne soit vraiment en feu », a écrit King Gizzard and the Lizard Wizard sur leurs réseaux sociaux officiels.

«Nous avons fait beaucoup de chansons ces derniers temps. Actuellement, cela leur donne des étincelles. Nous avons hâte de le montrer à tout le monde avant de nous enflammer. « , a terminé le groupe australien.

Le clip a été réalisé par John Angus Stewart et voit le groupe à travers l’objectif d’un capteur de chaleur thermique. Simulant que le groupe est en feu, comme une bonne métaphore, un liquide est également versé sur le visage simulant du sang. Mais la chanson elle-même n’est pas une sorte d’extravagance de death metal, elle ramène plutôt King Gizzard à ses racines psychédéliques.

Cette année, King Gizzard et the Lizard Wizard ont trouvé le temps de sortir quatre albums live., dont trois au profit des efforts de secours de l’Australie contre les incendies de forêt, ainsi que du Chunky Shrapnel d’avril.