Les organisateurs du festival britannique Download ont confirmé aujourd’hui les noms de 80 artistes qui joueront lors de l’événement de l’année prochaine.

Le festival de cette année a dû être suspendu en raison des restrictions de verrouillage, avec Kiss, System Of A Down et Iron Maiden en raison des titres. Mais alors que Maiden ne figurera pas sur le projet de loi 2021, Kiss et System Of A Down seront là pour faire la une – et ils seront rejoints par Biffy Clyro, qui avait déjà titré Download en 2017.

Le téléchargement 2021 aura lieu du 4 au 6 juin à Donington Park, Leicestershire.

Le bassiste de System Of A Down, Shavo Odadjian, déclare: «Nous sommes déçus de ne pas avoir pu survivre cette année, mais nous attendons avec impatience la prochaine. L’absence rend le coeur plus affectueux.

«La plupart du temps, nous voulons tous nous assurer que tout le monde dispose d’un environnement sûr et sécurisé, nous étions donc prêts à attendre aussi longtemps que nécessaire.»

Des dizaines d’autres artistes ont également été confirmés pour le week-end, notamment Korn, Deftones, The Darkness, Mastodon, Killswitch Engage, Myles Kennedy & Company, Lacuna Coil, The Wildhearts, Airbourne, Baroness, Volbeat, Bush, Gojira, Funeral For A Friend et Sepultura.

Consultez la liste complète des artistes confirmés ci-dessous.

Andy Copping, de Download, déclare: «2020 a été une année difficile pour nous tous, et nous étions au-delà de nous éviscérer de ne pas pouvoir profiter de Download avec vous tous. Nous vous avons offert Download TV pour réfléchir sur les souvenirs du passé et sur ce que le festival signifie pour nous tous.

«Télécharger 2021 sera quelque chose de spécial et restera dans les livres d’histoire comme lorsque la famille Download s’est réunie. Nous allons travailler dur dans les coulisses pour faire de Download 2021 une expérience inoubliable et une célébration du festival que nous aimons tous. »

Les billets pour le téléchargement 2021 seront mis en vente sur le site officiel à partir de 9 heures ce vendredi 7 août.

Télécharger 2021: Artistes confirmés

A.A. Williams

Un jour pour se souvenir

Airbourne

Alestorm

Ancre Lane

Baronne

Biffy Clyro

Problèmes de panne de courant

Black Veil Brides

Saignement de l’intérieur

Pilules de blues

Bokassa

Buisson

Porte de cave Moon Crow

Soleil du cimetière

Contrôlez la tempête

Léche-botte

Fille

Étiquette morte

Posey mort

Deftones

Sale miel

Un fétus mourant

Assistant électrique

Employé pour servir

Frank Carter et les crotales

Funérailles pour un ami

Rôles de genre

Gojira

Haken

Hatari

Puissance supérieure

Absence d’attente

Lait chaud

Engager Killswitch

Tuer les lumières

Korn

Jamie Lenman

JJ Wilde

Loup joyeux

Baiser

Bobine de lacune

Détester

Mangeur de lotus

Tranchée Marianas

Mastodonte

Erreur moderne

Myles Kennedy & Compagnie

Nécrologie

Des souris et des hommes

Phoxjaw

COSSE.

Coquelicot

Powerwolf

Club de presse

S’élever contre

Sepultura

Poêlon

Jeton de sommeil

Spiritbox

Panthère d’acier

Pierre cassée

System of a Down

Temples sur Mars

Tenter

Théorie

L’obscurité

Les distillateurs

Le Faim

Le Hara

The Pretty Reckless

Les Wildhearts

Ces fichus corbeaux

Petites pièces mobiles

Temple jumeau

Volbeat

Faire la guerre

Wargasm

Fils indisciplinés

Will Haven