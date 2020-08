Kiss a reprogrammé la partie nord-américaine de leur tournée End Of The Road.

Le groupe sera rejoint par David Lee Roth pour la majorité des spectacles, la série de concerts devant reprendre en 2021.

La tournée débutera à Mansfield le 18 août et se terminera par un set à Lafayette le 6 octobre. Les billets précédemment achetés pour les spectacles 2020 reportés seront valables pour les dates 2021.

La nouvelle intervient après que Kiss a récemment confirmé sa tournée à travers l’Europe l’été prochain, qui comprendra une performance en tête d’affiche au festival britannique Download le 4 juin.

Paul Stanley a déclaré: «Nous attendons. Nous sommes prêts. Quand on nous dira que tout le monde est en sécurité et que cette pandémie est terminée, nous secouerons la terre et secouerons votre monde comme toujours et comme jamais auparavant.

Gene Simmons a ajouté: «Nous avons hâte que cette pandémie soit terminée et que vous soyez tous en sécurité. Nous prévoyons de faire vibrer votre monde, une fois qu’il sera en sécurité, pour vous tous et pour nous. »

Kiss a révélé son intention de tourner une dernière fois en septembre 2018, en déclarant: «Tout ce que nous avons construit et tout ce que nous avons conquis au cours des quatre dernières décennies n’aurait jamais pu se produire sans les millions de personnes dans le monde qui ont rempli les clubs, les arènes et stades au cours de ces années.

«Ce sera la célébration ultime pour ceux qui nous ont vus et une dernière chance pour ceux qui ne l’ont pas vu. Kiss Army, nous disons au revoir lors de notre dernière tournée avec notre plus grand spectacle à ce jour et nous sortirons de la même manière que nous sommes arrivés … sans excuse et imparable.

Tournée nord-américaine Kiss 2021

18 août: Mansfield Xfinity Center, MA

19 août: Pavillon du front de mer de Bangor Darling, ME

21 août: Atlantic City Hard Rock Live At Etess Arena, NJ (sans DLR)

22 août: Hartford Xfinity Theatre, CT

26 août: Pittsburgh KeyBank Pavilion, PA

28 août: Raleigh Coastal Credit Union Music Park, Caroline du Nord

29 août: Atlanta Cellairis Ampitheatre à Lakewood, Géorgie

01 septembre: Clarkston DTE Energy Music Theatre, MI

02 septembre: Dayton Wright State University Nutter Center, OH

04 septembre: Amphithéâtre du casino Chigago Hollywood, IL

05 sept: Milwaukee Marcus PAC, WI

17 septembre: Amphithéâtre Ridgefield Sunlight Supply, WA

18 septembre: Amphithéâtre George Gorge, WA

21 septembre: Boise Extramile Arena, ID

22 septembre: Amphithéâtre Usana de Salt Lake City, UT

25 septembre: Chula Vista North Island Credit Union Ampitheatre, Californie

26 septembre: Pavillon Phoenix AK-Chin, AZ

29 septembre: Austin Austin360 Ampitheater, TX

01 octobre: ​​Fort Worth Dickies Arena, Texas

02 octobre: ​​Centre Tulsa BOK, OK

05 octobre: ​​Biloxi Mississippi Coast Coliseum, MS

06 octobre: ​​Lafayette Cajundome, LA