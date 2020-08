Aimée Osbourne, la fille aînée de Ozzy et Sharon, s’est ouverte sur sa décision de ne pas participer à l’émission de télé-réalité de la famille, « Les Osbournes ». Aimée, qui n’avait que 15 ans à l’époque, serait allé jusqu’à quitter le domicile familial afin de rester à l’écart des caméras.

« Pour moi, j’avais grandi avec un père assez connu de toute façon, et j’ai toujours vraiment apprécié ma vie privée au sein de cette famille », a déclaré le jeune homme de 36 ans à New York. Q104.3 station de radio (voir vidéo ci-dessous). « Pour moi personnellement, pour qui je suis, aussi loin que moralement, et aussi juste pour me donner une chance de devenir un être humain plutôt que de me souvenir d’être un adolescent, cela ne correspondait pas vraiment à ce que J’ai vu mon avenir comme. Cela fonctionnait vraiment très bien pour le reste de ma famille, mais pour moi et pour qui je suis, je savais simplement que ce n’était jamais quelque chose que j’aurais pu envisager de manière réaliste. «

ce n’est pas la première fois Aimée a parlé de son refus d’apparaître dans « Les Osbournes ». Il y a quelques années, elle a déclaré: « Je veux être chanteuse, et j’ai senti que si j’étais restée avec ‘Les Osbournes’ et fait le tout, j’aurais tout de suite été typé. «

Elle a élaboré dans un 2015 RollingStone.com interview, disant: « Je ne pense pas que je contaminerai jamais ma vie privée et ma vie de famille avec mes mondes public et professionnel. Pour moi, rien n’est plus important que d’avoir une frontière très claire entre les deux. C’est juste une partie de qui suis-je. »

Lors d’un épisode de « Le discours », Sharon a admis qu’elle avait des sentiments de culpabilité face à la décision de sa fille de quitter la maison parce qu’elle ne pouvait pas supporter de filmer « Les Osbournes ».

« Je sais que ma fille aînée, Aimée, a quitté la maison à 16 ans et elle ne pouvait pas vivre dans notre maison parce que nous filmions et cela la rendait folle », a-t-elle dit.« Elle a également senti qu’elle ne voulait pas grandir devant la caméra. Elle détestait l’idée; c’était épouvantable pour elle. Et donc elle est partie à 16 ans et je regrette chaque jour de l’avoir fait. «

La série télévisée «fly-on-the-wall», devenue l’émission originale la mieux notée en MTVson histoire, a commencé en 2002 et s’est terminée en 2005. Le spectacle a suivi la vie de la NOIR SABBAT chanteur et sa famille, y compris Sharonla bataille contre le cancer, ainsi que les jeunes enfants Kelly et Jack Osbourneles séjours de réadaptation pour toxicomanie et alcoolisme.

« Les Osbournes » a été crédité d’être le premier spectacle où les caméras ont suivi des célébrités et ont conduit à un certain nombre de copieurs comme A&Ede « Bijoux de la famille Gene Simmons », qui a suivi la vie de BAISER bassiste Gene Simmons et sa famille, et A&Ede « Grandir tordu », à propos de la famille de SŒUR TWISTED chanteur Dee Snider.

Le mois dernier, Aimée a partagé le clip de son nouveau single « Partagé quelque chose avec la nuit », publié sous le ARO bannière.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).