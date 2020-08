Une majorité bipartisane au sein de la Chambre des représentants a exprimé son soutien à la loi sur la liberté de la radio locale (LRFA), qui empêcherait le Congrès d’imposer «toute nouvelle commission de représentation, taxe, redevance ou autre charge» aux stations de radio terrestres si elle était signée dans la loi.

Nous avons fait un premier rapport sur la loi sur la liberté de la radio locale en 2013, lorsque la législation concise a recueilli le soutien de 139 représentants et 11 sénateurs. Sept ans (et beaucoup de lobbying de la part de l’industrie de la radiodiffusion de plusieurs milliards de dollars) plus tard, le projet de loi a officiellement dépassé la majorité simple de 218 voix nécessaire pour passer par la Chambre, avec 223 législateurs républicains et démocrates ayant exprimé leur intention de voter pour la proposition.

Ce dernier chiffre reflète un gain de près de 100 voix en environ 18 mois, car seuls 124 membres du Congrès ont divulgué leur approbation de la législation en février 2019 (quatre ans auparavant, cependant, 200 membres du Congrès se sont ralliés au projet de loi).

Le Sénat est apparemment moins enthousiasmé par la loi sur la liberté de la radio locale. À l’heure actuelle, seuls 27 sénateurs se sont prononcés en faveur du projet de loi au moment de la rédaction du présent rapport.

Et pour plus d’informations, il convient de mentionner que les stations de radio terrestres basées aux États-Unis, comme celles de la plupart des pays du monde, paient en fait des redevances pour l’utilisation des compositions sous-jacentes, y compris à l’ASCAP, au SESAC et à d’autres organisations de droits d’exécution (PROs ). Contrairement aux stations de radio dans tous les pays sauf une poignée, les stations de radio terrestres des États-Unis ne paient pas pour l’utilisation des enregistrements réels des chansons.

musicFIRST, une organisation de défense des artistes et opposant de longue date à la loi sur la liberté de la radio locale, a commenté le soutien de la Chambre dans un communiqué. «Plutôt que de payer les créateurs de musique pour leur travail», dit en partie le message, «comme le font les services de streaming et les diffuseurs à l’étranger, le NAB [National Association of Broadcasters] a dépensé plus de 15 millions de dollars en lobbyistes pour faire entendre les intérêts des grandes radios à Capitol Hill.

«C’est plus du double du montant que les petits radiodiffuseurs américains devraient payer en redevances en vertu des plafonds de licence des petites entreprises dans la loi bipartite Ask Musicians For Music Act», poursuit le commentaire de musicFIRST.

Nous avons également couvert le Ask Musicians for Music Act (abrégé en «AM / FM»), qui, comme le LRFA, a été introduit par des législateurs des deux côtés de l’allée, la sénatrice Marsha Blackburn (R-TN) et le représentant Jerrold Nadler (D-NY). Le projet de loi stipule que «la station de radio doit obtenir l’autorisation expresse du titulaire du droit d’auteur de cet enregistrement sonore» avant de l’écouter.

En raison du soutien de la Chambre en faveur de la loi sur la liberté de la radio locale et du blocage des AM / FM en commission, il semble peu probable que cette dernière bénéficiera d’un soutien important dans un proche avenir. Cependant, étant donné que les 435 sièges de la Chambre sont à élire en novembre, le vent pourrait à nouveau se retourner contre la loi sur la liberté de la radio locale, en fonction des résultats des votes.