Combien de fois imagineriez-vous Petit Richard fait le top 20 du classement des albums américains? La réponse d’étourneau est qu’il ne l’a fait qu’une seule fois, avec son tout premier album. Le 5 août 1957, Here’s Little Richard a fait ses débuts sur les albums pop les plus vendus de Billboard, cinq mois après sa sortie le 4 mars.

Écoutez Here’s Little Richard en ce moment.

Le LP a été enregistré en septembre et octobre 1956, alors que le sensationnel «Georgia Peach» constituait une remarquable arsenal de singles à succès. Ils comprenaient «Tutti Frutti», «Long Tall Sally», «Rip It Up», «The Girl Can’t Help It», «Lucille» et son tube actuel de l’époque, «Jenny, Jenny».

«J’étais accro à« Rip It Up »»

L’une des nombreuses futures stars tombées sous le charme de Richard à cette époque était Robbie Robertson, plus tard Le groupe. «Le premier disque que j’ai acheté avec mon propre argent était Here’s Little Richard», a-t-il dit plus tard. «J’étais accro à sa chanson‘ Rip It Up ’. C’était le mélange le plus incroyable. C’est toujours le cas, à ce jour.

Voici Little Richard, produit par «Bumps» Blackwell, qui comprenait également «Tutti Frutti», «Long Tall Sally» et «Jenny, Jenny», ainsi que des coupes essentielles comme «She’s Got It» et «Ready Teddy». La liste de distribution des musiciens comprenait des sidemen aussi grands que les saxophones Alvin ‘Red’ Tyler et Lee Allen, le batteur Earl Palmer et, sur «Baby», Huey «Piano» Smith.

Little Richard et Art Rupe

Le disque a été classé par Rolling Stone au n ° 50 dans sa liste 2003 des 500 plus grands albums de tous les temps. En 2012, la restauration par Concord de Here’s Little Richard dans un format élargi a ajouté des versions de démonstration de deux morceaux; il a également eu une interview de neuf minutes avec Art Rupe, le fondateur influent du label auquel Richard a été signé, Specialty.

«Le petit Richard peut dominer un public, contrôler un public, éclipser n’importe quel acte», explique Rupe dans cette interview. « Il est imprévisible, mais il a énormément d’énergie, un énorme talent naturel. »

L’album a atteint la 13e place et a passé cinq semaines sur le palmarès du Billboard, mais malgré toute sa notoriété mondiale, Richard ne serait pas de retour sur cette liste avant dix ans. Voici Little Richard reste un brillant rappel de cet artiste exaltant, qui enregistrait déjà depuis quatre ans à cette époque, mais n’avait encore que 24 ans.

Le Here’s Little Richard remasterisé et développé peut être acheté ici.

FSuivez la playlist officielle Little Richard Best Of.