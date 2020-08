Est-ce que 6ix9ine est sur le point d’être à nouveau père?

La petite amie du rappeur Jade suscite des rumeurs de grossesse avec une publication sur les réseaux sociaux. Le mannequin, de son vrai nom Rachel Wattley, a posté une vidéo portant une combinaison rose vif et affichant son corps tout en jouant la nouvelle chanson de Tekashi «PUNANI».

«Je suis enceinte», a-t-elle sous-titré le message de dimanche.

On ne sait pas si Jade est réellement enceinte ou juste à la traîne, mais sa sœur Baddie G semble confirmer la spéculation. «Mon neveu», a-t-elle commenté à côté d’une série d’émojis en forme de cœur.

Jade est resté fidèle à Tekashi tout au long de son affaire de racket très médiatisée. Elle lui a souvent rendu visite en prison et a même des tatouages ​​du rappeur sur son corps. En janvier, elle a défendu son mouchard en disant qu’il devait faire ce qu’il y avait de mieux pour lui.

Ce serait le deuxième enfant de 6ix9ine. Il a déjà une fille de 4 ans, Saraiyah Hernandez, avec son ex Sara Molina. Jade a également une fille de 5 ans issue d’une relation précédente.

Tekashi a terminé son assignation à résidence samedi et n’a pas perdu de temps dans les rues. Il a tourné une vidéo pour son nouveau single «PUNANI» à Brooklyn dimanche et l’a mise en ligne quelques heures plus tard avec un camée de Jade.

« JE SUIS LIBRE !! … QUI A DIT QUE NOUS NE SOMMES PAS À L’EXTÉRIEUR », a-t-il écrit dans un message annonçant la vidéo. « BROOKLYN CECI MA VILLE NEW YORK CECI MA VILLEYYY VOUS M’ENTENDRE!?!?! LE ROI DE NEW YORK YA POURRAIT NEVA FAIRE CE QUE J’AI FAIT ET ÊTRE À L’EXTÉRIEUR DE DUMMY!

